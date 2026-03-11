Недооцененный туристами пригород Санкт-Петербурга: Ораниенбаум — что посмотреть и как добраться

Все, что нужно знать туристу об Ораниенбауме

Эрмитаж, Петергоф, Исаакиевский собор, Дворцовый мост, крейсер «Аврора» - вот что стремится посетить каждый турист в Санкт-Петербурге. А еще каждый что-то слышал об Ораниенбауме. Странное сложное название, которое мало кому о чем-то говорит. На самом деле Ораниенбаум - это недооцененный туристами пригород Санкт-Петербурга, который заслуживает особого интереса, и путешественники совершенно несправедливо обделяют его своим вниманием. Автор дзен-канала "Дотошный турист" рассказывает, что посмотреть в Ораниенбауме и как до него добраться.

Ораниенбаум представляет собой дворцово-парковый ансамбль на южном берегу Финского залива в 40 км к западу от Санкт-Петербурга. Эту территорию Петр I подарил князю Александру Меншикову - именно он и стал создателем объекта. По-немецки "Ораниенбаум" означает «померанцевое (апельсиновое) дерево», а князь сразу при постройке дворца повелел рядом сделать большую теплицу с апельсиновыми деревьями. Так ансамбль и начали называть Ораниенбаумом, хотя официальное название самого города - Ломоносов.

Еще одно название - Рамбов - Ораниенбаум получил от моряков, которые останавливали суда у усадьбы Меншикова и не готовы были ломать языки из-за сложного иностранного названия.

Что посмотреть в Ораниенбауме

В наши дни Ораниенбаум может порадовать гостей следующими красивыми объектами:

шикарный, красивейший парк;

экскурсия в Большой Меншиковский дворец, где можно подробно рассмотреть старинные интерьеры в сочетании с современной мультимедийной экспозицией;

картинный дом с ценными полотнами художников;

Китайский дворец Екатерины II с изысканным Стеклярусным кабинетом;

Камерный дворец Петра III;

павильон Каменное зало;

Ораниенбаумский плацдарм с артиллерийским фортом "Красная горка";

Краеведческий музей г. Ломоносова.

Как добраться до Ораниенбаума

Если вы направляетесь в Ораниенбаум на личном транспорте, то двигайтесь по Санкт-Петербургскому проспекту - Ломоносов появится сразу после Петергофа. Также можно проехать с другой стороны - от Кронштадта через КАД.

Самый удобный вариант транспорта - электричка. Она двигается с Балтийского вокзала до станции Ораниенбаум. Дорога составит около 50 минут.

Еще один вариант - на автобусе: от м. Автово идет 204Э, 200; от м. пр-т Ветеранов - 343Э.

Отзывы

Интернет-пользователи, посетившие Ораниенбаум, поделились своими отзывами об этом месте.

"На вопрос, почему обязательно надо посетить Ораниенбаум, отвечу лишь одно. Петродворец, Гатчина, Царское село были практически полностью разрушены во время войны. Да, сейчас всё восстановили. Но это копии. Красивые, но копии. А в Ораниенбауме немцев не было. Все, наверное знают про Ораниенбаумский плацдарм во время блокады. Так что парк и его четыре дворца в Ораниенбауме - это ОРИГИНАЛЫ". "Наконец попала в Китайский дворец/Как-то до этого не везло/Мне нравится ездить с Автово на 401(Сосновый бор). Парк шикарный, спокойно можно погулять (нет толпы, как везде), Дворцы, павильоны изумляют своей красотой". "Какой там красивый стеклярусный кабинет Екатерины в Китайском дворце! Нам рассказывали, что рецепт стекла (Ломоносов изобрел) утерян, НО эти настенные витражи восстановили и они отличаются. Можно часами разглядывать эти настенные панно-картины, и там не так много туристов как везде - я очень советую это увидеть своими глазами эти прекрасные панно с птицами!"

