Кофе ни при чем: кого называли "кофейницами" в Санкт-Петербурге

Вся правда о первом в России государственном учебном заведении для девушек

Словом "кофейница" в наше время называют даму, которая обожает кофе. А еще это слово употребляют для обозначения коробки для хранения кофе или устройства для его приготовления. Но так было не всегда. Во времена правления Екатерины II "кофейницами" называли младших учениц Смольного института благородных девиц. Откуда появилось такое название и при чем тут кофе, рассказывает гид Валерия в своем дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу".

Первое в России государственное учебное заведение для девушек было основано по указу Екатерины II в 1764. Здесь должны были воспитываться будущие "просвещенные матери и жены". Воспитанниц принимали в возрасте 6 лет, и следующие годы они жили в изоляции от внешнего мира. Именно там и появился термин "кофейницы". Так называли малышек 6-8 лет за то, что им полагалось носить платья кофейного цвета. С 9 лет девочки "переходили" на синюю форму, с 12 - на голубую, а с 15 до 18 лет носили белые платья. Это позволяло понять, в каком классе учится девочка.

Кофейный цвет для самых маленьких воспитанниц был выбран за его спокойствие и приземленность, а, например, белый символизировал чистоту, зрелость и готовность к выходу в свет.

Старшие воспитанницы опекали "кофейниц", помогали одеваться и учили манерам. Иногда в беседе даже проскальзывала фраза "вырастить кофейницу", что означало "довести девочку от первого класса до выпуска".

"Распорядок дня в Смольном был почти монастырским: подъём, молитва, уроки, рукоделие, прогулка по строго определённому маршруту, снова занятия и ранний отбой. Свидания с родными разрешались редко, а письма проходили проверку", - рассказывает Валерия.

А вот сам кофе ученицам не давали, так как напиток считался вредным для нервной системы. Кстати, позже слово "Кофейница" вышло за пределы Смольного института, и так в Петербурге стали называть младших учениц любой школы.

