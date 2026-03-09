Использование популярной подкормки - прямой путь к гибели рассады томатов: настой подойдет только для 3 культур

Какую подкормку нельзя применять для рассады томатов

Для рассады томатов чаще всего используются народные подкормки, которые можно приготовить в домашних условиях. Культура прекрасно реагирует на травяные, дрожжевые настои, но это не означает, что для нее подходят и другие составы. Канал «Огородные шпаргалки» предостерег садоводов от одного из них.

Опасный состав для томатов

«Нашел рецепт хвойного настоя для рассады из сосновых шишек. Обещали крепкий рост и защиту от болезней. Набрал в лесу две горсти коричневых сосновых шишек, залил литром теплой воды и настаивал 5 дней», - сообщает садовод.

Кажется, что хвойный настой не может навредить культурам из-за натуральности, но реальность оказалась иной. Садовод канала «Огородные шпаргалки» через шесть дней после полива потерял 12 кустов томатов из 15. Они полностью почернели, корневая система была обожжена.

«Хвойный настой — это концентрат кислот. Сосновые шишки содержат янтарную кислоту, смолы, дубильные вещества. Все они резко снижают pH почвы. При pH ниже 5.5 томаты не могут усваивать кальций и магний. Корни получают химический ожог. Листья скручиваются, стебли чернеют, растение гибнет», - рассказывает источник.

Не нужно полностью отказываться от хвойного настоя, так как для некоторых культур он подойдет идеально. Среди них стоит выделить следующие:

гортензия;

голубика;

клубника;

земляника.

Правильное использование состава

«Для земляники разбавляю водой 1 к 1, поливаю по 100 мл под молодые кусты и по 200-250 мл под плодоносящие. Для голубики также развожу пополам, лью по 150-200 мл. Для гортензии развожу 1 к 2, поливаю по 200 мл на растение», - сообщил садовод.

