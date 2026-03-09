Сколько улиц в Калининском районе Санкт-Петербурга?

В Калининском районе Санкт-Петербурга более 100 улиц, включающих как крупные магистрали, так и небольшие переулки.

В Калининском районе Санкт-Петербурга насчитывается 109 улиц. Это число включает как крупные магистрали, так и небольшие переулки, каждый из которых имеет свою историю и особенности.

Интересные факты об улицах Калининского района

Улицы, названные в честь учёных. В районе много улиц, получивших имена выдающихся деятелей науки. Например, улица Академика Лебедева, улица Академика Константинова, улица Академика Байкова, аллея Академика Глушко. Проспект Науки, появившийся в 1960-е годы, стал центром микрорайона, где улицы вокруг него также назвали в честь учёных. Улица Политехническая расположена рядом с Политехническим университетом, а улица Гидротехников тянется вдоль его территории.

Брюсовская улица. Вопреки распространённому мнению, она названа не в честь поэта Валерия Брюсова, а в честь графа Якова Вилимовича Брюса — сподвижника Петра I. Брюс был военным, дипломатом, учёным и переводчиком. Он завещал Академии наук коллекцию физических и астрономических инструментов, а его библиотека насчитывала 1500 томов научно-технической литературы.

Арсенальная набережная и улица. Эти названия связаны с историей района. В конце XVIII века на берегу Невы (современные Арсенальная и Свердловская набережные) располагались промышленные предприятия. В 1843–1849 годах здесь построили корпуса Нового Арсенала. В связи с этим береговая полоса получила название Арсенальной набережной, а поперечная дорога, уходящая от Невы на север, — Арсенальной улицы.

Репнинская улица. В 2008 году безымянному проезду в Калининском районе присвоили это название в честь князя Аникиты Ивановича Репнина — военачальника эпохи Петра I. Ранее в районе Пискарёвки уже существовала улица с таким названием, но она исчезла после строительства нового микрорайона и путепровода. В 2007 году путепровод реконструировали, и появилась возможность проложить новую улицу вдоль железнодорожных путей.

Улицы, связанные с историей района. Некоторые названия отражают прошлое местности. Например, Минеральная и Ключевая улицы напоминают о былом курорте и подземных водах в районе. Полюстровский проспект связан с историческим названием местности — Полюстрово.

Переименования. Некоторые улицы меняли названия. Так, Чугунная улица ранее называлась Бабуриным переулком, Лабораторным шоссе и Нюстадтской улицей.

