После появления всходов - обязательно: 1 капля под корешок - и корни перцев оплетут стакан за неделю

Любимая «подкормка» для перцев после появления всходов

Многие дачники активно подкармливают рассаду перца сразу после появления всходов. Однако в этот период растениям достаточно тех питательных веществ, которые уже есть в почве.

Корневая система у молодых сеянцев очень слабая, поэтому она просто не справится с большой порцией удобрений. Слишком интенсивная подкормка на этом этапе может принести больше вреда, чем пользы.

По этой причине важно подходить к вопросу питания рассады обдуманно и аккуратно. Основная задача первых недель - помочь растениям сформировать крепкие корни.

Первая помощь для корней

В первые недели роста рассада нуждается в стимуляции корнеобразования. Хорошие корни позволят перцу в будущем легко перенести пикировку, быстрее адаптироваться на новом месте и активно расти.

Сразу после появления всходов можно использовать стимуляторы корнеобразования в слабой концентрации. Например, "Корневин". Для нежной рассады концентрацию раствора лучше уменьшить вдвое от рекомендуемой (1 г на 2 литра воды).

Также можно применить "Гетероауксин". Он развивает корни, ускоряет рост листьев и повышает иммунитет растений.

Кроме того, рассада отлично реагирует на препараты "Атлет" или "Регулар". Эти средства препятствуют вытягиванию рассады и делают стебли крепче. Они будут особенно полезны, если в комнате жарко, а сеянцам не хватает света.

Когда начинать подкормки

Первую полноценную подкормку для всех пасленовых культур (перцев, томатов, баклажанов) проводят примерно через 10 дней после пикировки.

До этого момента растениям хватает микроэлементов из грунта, а использование стимуляторов вроде "Корневина" поможет им нарастить сильные корни для лучшего усвоения этого питания в будущем, сообщает "Садоёж".

