Мошенники начали сами переводить деньги: 3 варианта развития событий - что делать, если вы уже получили перевод
Мошенники начали сами переводить деньги: 3 варианта развития событий - что делать, если вы уже получили перевод

Опубликовано: 9 марта 2026 18:34
 Проверено редакцией
legion-media
Мошенники придумали новую схему обмана

Мошенники придумали новую схему обмана. Теперь аферисты не звонят с угрозами, а "задабривают" свою потенциальную жертву неожиданным поступлением денег на карту.

На первый взгляд такой метод кажется абсурдным. Однако когда человек получает что-то безвозмездно, у него срабатывает желание ответить взаимностью.

Схема обмана

На карту приходит любая сумма от незнакомца. Спустя время раздается звонок с извинениями и просьбой вернуть деньги. Голос звучит убедительно, что не вызывает подозрений. После этого и начинается "развод".

Первый вариант развития событий
Человек возвращает средства по указанному номеру. Но переведенные деньги могли быть украдены с другой карты. Когда настоящий владелец оспорит транзакцию, банк спишет эту сумму обратно. В итоге пострадавший потеряет деньги дважды.

Второй вариант развития событий
Звонящий просит вернуть деньги на другие реквизиты. Человек соглашается и становится участником отмывания средств. Банк зафиксирует подозрительную транзакцию, что создаст проблемы в будущем.

Третий вариант развития событий
Мошенник начинает манипулировать и просит вернуть сумму больше полученной. Объяснения могут быть разными: от критической ситуации до обещания компенсации.

Четкая инструкция защитит от неприятностей

  1. Не прикасайтесь к деньгам от незнакомца. Не переводите их, не снимайте и не тратьте.
  2. Свяжитесь с банком и объясните ситуацию. Это станет защитой при возможном разбирательстве.
  3. При звонке с просьбой о возврате настаивайте на официальной процедуре через банк.
  4. При давлении со стороны мошенника сразу же прекратите разговор.

Особые случаи

Переводы от знакомых требуют особого внимания. Аккаунты взламывают, и за товарищем может скрываться мошенник. В таком случае необходимо связаться с человеком лично и подтвердить перевод, сообщает Pochinka_blog.

Ранее "Городовой" рассказал, как сэкономить 15 000 рублей в месяц.

Евгения Сухова
Полезное
