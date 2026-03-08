Мрачная изнанка парадных фасадов: как появились в Питере дворы-колодцы

Почему в Санкт-Петербурге строили дворы-колодцы

Петербург невозможно представить без его знаменитых дворов-колодцев. Эти замкнутые пространства с узкой полоской неба над головой стали настоящим символом города, его «непарадным» лицом. Но почему их строили и какая логика стояла за появлением этих довольно мрачных каменных мешков?

Почему строили дворы-колодцы в Санкт-Петербурге

История их появления — это история стремительного роста города и жесткой экономии земли.

Все началось с указа Петра I строить дома «сплошной фасадой» по европейскому образцу. Улицы должны были выглядеть красиво и парадно. Однако земля в новом городе стоила очень дорого, и владельцы участков стремились использовать каждый ее клочок с максимальной выгодой.

Во второй половине XIX века, после отмены крепостного права, население Петербурга выросло в разы. В городе начался настоящий строительный бум доходных домов — зданий, где квартиры сдавались внаем. Чтобы получить больше жилой площади и, соответственно, прибыли, владельцы застраивали свои участки предельно плотно. Здания росли вверх (до 5-6 этажей!), а дворы превращались в глубокие и узкие колодцы.

Получается, что дворы-колодцы — это не просто причуда архитекторов, а прямое следствие этих двух факторов: желания сохранить парадный облик улиц и необходимости уплотнить застройку внутри кварталов. Спрятанные за богатыми фасадами, эти дворы стали средоточием повседневной, непарадной жизни огромного прекрасного города.

Ранее Городовой рассказал о загадочном месте Санкт-Петербурга, где, по слухам, собирались масоны и прятали сокровища.