Не то масонская ложа, не то остров сокровищ: какие секреты 300 лет хранила Новая Голландия

Сегодня Новая Голландия одно из самых любимых мест отдыха петербуржцев, но почти три столетия эта территория была закрыта для посторонних. Остров в центре города, окутанный легендами и слухами, раскрыл свои секреты лишь в 21 веке.
Остров рукотворный, появился в 1719 году, изначально для нужд судостроительства. По слухам, название ему дал лично император: Пётр I, питавший особую страсть ко всему голландскому, сначала велел называть «Голландией» место у Адмиралтейства, где хранили корабельный лес и трудились приглашённые мастера из Нидерландов. Когда склады перенесли на новый остров, он получил имя «Новая Голландия».
От складов до тюрьмы
Почти два столетия остров служил сугубо утилитарным целям. Здесь хранили корабельный лес, инструменты и снаряжение для строительства и ремонта судов. В 19 веке на острове возвели здание морской тюрьмы своеобразной формы. За сходство с бутылкой в народе так его и прозвали. Считается, что и знаменитое выражение «лезть в бутылку» появилось благодаря этому зданию и его невеселому назначению.
Судьба Новой Голландии и в дальнейшем складывалась, что называется, под грифом "секретно". В 1894 году на острове построили опытовый бассейн, где академик Алексей Крылов разрабатывал теорию непотопляемости кораблей. В советское время Новая Голландия превратилась в режимный объект — здесь разместили склады Ленинградской военно-морской базы.
Почти 300 лет простые горожане не могли ступить на эту землю. За высокими красными стенами, по слухам, скрывалось что угодно: от масонской ложи до спрятанных сокровищ. Отсутствие фактов порождало самые фантастические версии.
Возвращение в город
Лишь в декабре 2004 года военные покинули остров, передав его городу. После масштабной реконструкции Новая Голландия открылась для горожан и туристов. Сегодня в здании знаменитой «бутылки» вместо тюремных камер разместились кафе и магазины, творческие студии. На острове проходят концерты, фестивали и мастер-классы. Зимой здесь заливают каток, летом обустраивают пляж с лежаками.
Так бывший закрытый остров, окутанный тайнами, превратился в гостеприимное место Петербурга.
Ранее Городовой рассказал, в чью честь назван Исаакиевский собор и сколько лет его строили.