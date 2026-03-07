Городовой / Полезное / Вялой орхидее до конца марта - важнее воды: 2 ст. ложки эликсира - и фаленопсис полностью усыпан цветами
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Что посмотреть в белорусском Бресте: знаменит не только крепостью и пущей – 8 секретных мест, о которых не расскажут гиды Полезное
Вот почему рассада замерла после пересадки: 5 фатальных ошибок – и останетесь без урожая Полезное
Толстянке в марте - обязательно: 1 таблетка в воду - и крассула выпустит нежное облако соцветий Полезное
Не то масонская ложа, не то остров сокровищ: какие секреты 300 лет хранила Новая Голландия Вопросы о Петербурге
Как живет София Ротару: дом у моря, режим и никакой показной роскоши Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Вялой орхидее до конца марта - важнее воды: 2 ст. ложки эликсира - и фаленопсис полностью усыпан цветами

Опубликовано: 7 марта 2026 17:55
 Проверено редакцией
Вялой орхидее до конца марта - важнее воды: 2 ст. ложки эликсира - и фаленопсис полностью усыпан цветами
Вялой орхидее до конца марта - важнее воды: 2 ст. ложки эликсира - и фаленопсис полностью усыпан цветами
Legion-Media
Натуральная подкормка для орхидеи, которая сработает уже в апреле

Орхидея прекрасно реагирует на народные подкормки, но важно подобрать тот состав, который не принесет вреда. Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова перепробовала множество вариантов удобрений, но остановилась только на одном. Речь идет о молоке.

Молоко способно обогащать почву кальцием, азотом, калием, фосфором, что необходимо не только для цветения, но и качественного развития. Для приготовления понадобится:

  • молоко – 2 столовые ложки;
  • вода – 1 литр.

Для подкормки подойдет вода, имеющая комнатную температуру. В нее необходимо добавить любое молоко, хорошо размешать. Далее жидкость следует внести в горшок с субстратом. Полив должен быть умеренным. Его достаточно повторять всего лишь 2 раза в месяц.

«Используйте для подкормки орхидеи только свежее молоко. Категорически запрещается применять испорченный продукт», - сообщает Ксения Давыдова.

Молочной подкормкой можно протирать листья комнатного растения, что позволит придать им блеск, предотвратить пожелтение. Для нанесения жидкости отлично подойдут ватные диски.

Советы от агронома:

«Молочная подкормка портится моментально, поэтому ее необходимо использовать сразу. Если жидкость остается, можно потратить ее на другие комнатные растения».

«Подкормка на основе молока запрещена, если растение болеет или было недавно пересажено. Это вызовет лишний стресс».

Ранее портал «Городовой» рассказал, чем подкармливать спатифиллум для цветения.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью