Вялой орхидее до конца марта - важнее воды: 2 ст. ложки эликсира - и фаленопсис полностью усыпан цветами

Орхидея прекрасно реагирует на народные подкормки, но важно подобрать тот состав, который не принесет вреда. Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова перепробовала множество вариантов удобрений, но остановилась только на одном. Речь идет о молоке.
Молоко способно обогащать почву кальцием, азотом, калием, фосфором, что необходимо не только для цветения, но и качественного развития. Для приготовления понадобится:
- молоко – 2 столовые ложки;
- вода – 1 литр.
Для подкормки подойдет вода, имеющая комнатную температуру. В нее необходимо добавить любое молоко, хорошо размешать. Далее жидкость следует внести в горшок с субстратом. Полив должен быть умеренным. Его достаточно повторять всего лишь 2 раза в месяц.
«Используйте для подкормки орхидеи только свежее молоко. Категорически запрещается применять испорченный продукт», - сообщает Ксения Давыдова.
Молочной подкормкой можно протирать листья комнатного растения, что позволит придать им блеск, предотвратить пожелтение. Для нанесения жидкости отлично подойдут ватные диски.
Советы от агронома:
«Молочная подкормка портится моментально, поэтому ее необходимо использовать сразу. Если жидкость остается, можно потратить ее на другие комнатные растения».
«Подкормка на основе молока запрещена, если растение болеет или было недавно пересажено. Это вызовет лишний стресс».
