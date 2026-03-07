Вот почему рассада замерла после пересадки: 5 фатальных ошибок – и останетесь без урожая

Почему рассада замирает после пикировки и как побудить ее рост

Пикировка, или пересадка сеянцев в индивидуальные горшочки – большой стресс. Корневая система испытывает шок даже при самой осторожной пересадке и в последующие несколько дней привыкает к новым условиям. Но если и через неделю-две вы видите, что листья вялые, а стебли не растут, значит, ваша рассада в опасности.

О том, какие ошибки совершают дачники и как их исправить, рассказал автор Дзен-канала «Сделай сам».

Ошибка №1: Корневую систему сильно травмировали или не расправили в лунке

В таком случае растение все свои силы направляет на то, чтобы заживить раны. Чтобы это проверить, потяните сеянец из емкости. Вышел легко и без кома грунта? Тогда, действительно, боковые корни повреждены и не работают.

Для спасения рассады накройте стаканчики прозрачными пакетами, чтобы обеспечить ее тепличными условиями – высокой влажностью и теплом. Не подкармливайте растения, чтобы еще больше им не навредить.

Ошибка №2: Слишком плотная почва

Если субстрат оказался слишком плотным (а произойти это может и с покупным грунтом), то корни задыхаются и не усваивают питательные вещества. Аккуратно взрыхлите верхний слой почвы зубочисткой или деревянной шпажкой. Если почва действительно плотная, то пересадите сеянцы в новые емкости с легким водо- и воздухопроницаемым грунтом, сохраняя вокруг корешков предыдущий ком земли.

Ошибка №3: Пересушка и перелив

Если почва сухая, то всасывающие корешки погибают, а если слишком влажная, то в ней бушуют грибки. Когда стебель у почвы истончается и темнеет, а растение падает, оно уже погибло. Все, что вы можете сделать – это спасти соседние растения.

Прекратите полив до тех пор, пока верхний слой грунта полностью не просохнет. Присыпьте его вермикулитом или прокаленным песком. Полезно обработать почву слабым раствором марганцовки или биопрепаратами с сенной палочкой в составе.

Ошибка №4: Пересадка в маленькие емкости

Когда растениям некуда развиваться, то их рост останавливается. Решение простое: пересадите их в более просторные емкости, стараясь сохранить ком земли.

Ошибка №5: Холод

Да, в первые пару дней после пикировки сеянцы нужно поставить в полутень – яркий солнечный свет ускорит испарение влаги с листьев, а поврежденные корни еще не способны полноценно поглощать воду из грунта. Но если затем вы поставите рассаду на холодный подоконник рядом с неутепленным стеклом, то грунт в стаканчике заледенеет, и корни перестанут усваивать питательные вещества.

В этом случае просто подложите под емкости деревянную доску или пенопласт и отодвиньте рассаду от окна – так вы защитите корневую систему от холода.

