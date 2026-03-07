Остров, где родился гений: там нет дорог и супермаркетов, а время смотрит на тебя – как живут люди за пределами цивилизации

Уникальный остров в Архангельской области

Местность, о которой пойдет речь, не находится "на краю света". Тем не менее, транспортное сообщение там ограничено: отсутствуют автобусы, железные дороги и аэродромы. В определенные периоды года жители оказываются полностью изолированными от внешнего мира. Кроме того, там нет супермаркетов, служб доставки продуктов и АЗС.

Остров, где сохранились традиции

Остров, где родился гений: там нет дорог и супермаркетов, а время смотрит на тебя – как живут люди за пределами цивилизации - image 1

Речь идет о Курострове — небольшом, но невероятно живом острове в Архангельской области, где сохраняются традиционные ремесла, такие как выпечка хлеба в печах, резьба по кости (включая мамонтовую), а также передача древних поморских традиций подрастающему поколению.

Место, где родился гений

Если вы придерживаетесь мнения, что выдающиеся ученые появляются исключительно в крупных городах, рекомендуем посетить Куростров. Именно здесь, в деревне Мишанинской, в 1711 году родился Михаил Васильевич Ломоносов. В настоящее время село носит его имя — Ломоносово.

Рядом расположена старинная церковь Дмитрия Солунского — белокаменная и строгая, являющаяся одним из немногих сохранившихся памятников архитектуры в Поморье.

Как живут простые люди

Куростров представляет собой песчаный остров в дельте Северной Двины, расположенный приблизительно в 40 километрах от Архангельска. Доступ к острову возможен либо на пароме из Холмогор в летний период, либо по ледовой дороге зимой.

Однако в периоды межсезонья, когда ледовое покрытие еще не достигло достаточной прочности, а навигация уже приостановлена, жители оказываются полностью изолированными от основной территории.

В населенном пункте Ломоносово и прилегающих деревнях на острове проживает немногим более 500 человек.

На острове отсутствуют светофоры, а асфальтированное покрытие есть только в центральной части села. Тем не менее, здесь функционируют культурный центр, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт и школа.

Большинство жителей работают в школе, на почте, занимаются сельским хозяйством. А еще здесь есть Художественное училище резьбы по кости имени Буторина, которое является единственным в стране, обучающим традиционной холмогорской резьбе.

Культурное наследие

Остров, где родился гений: там нет дорог и супермаркетов, а время смотрит на тебя – как живут люди за пределами цивилизации - image 2

Резьба по кости представляет собой не просто ремесло, а искусство, в котором кость трансформируется в узор, отражающий арктическую тематику. Куростров является одним из немногих центров, где это искусство сохраняется и развивается.

Здесь организуются выставки, проводятся мастер-классы, а школьники с раннего возраста обучаются у мастеров. Многие из них впоследствии продолжают свою деятельность в этой области.

Почему стоит поехать

Куростров является не просто точкой на карте, а воплощением подлинной России без прикрас.

Здесь ощущается аромат дыма, древесной стружки и свежей выпечки. Здесь царит тишина — не внешняя, а внутренняя. Каждый житель обладает навыками ремонта лодок, выпечки хлеба и автономного проживания в зимний период.

«Куростров — это место, где не ты смотришь на время, а время на тебя», — шутят местные жители.

