Древний город, который старше Москвы на 162 года: богат на достопримечательности - как добраться и что посмотреть

Старинный город, способный влюбить в себя с первого взгляда

На территории России есть множество старинных городов, которые имеют богатую историю, большое количество достопримечательностей. К таким можно отнести и Брянск. Этот город старше Москвы, ведь ему уже 1040 лет. Изначально его называли «Дебрянск» из-за густых лесов, но позже начали использовать тот вариант, к которому мы привыкли.

Как добраться

Брянск расположен на юго-западе страны, всего в 350 км от Москвы. Самым удобным видом транспорта является поезд. Дорога из столицы занимает всего 4-5 часов. Из Санкт-Петербурга чуть больше – 10-16 часов.

Можно использовать и личный автотранспорт. Для этого нужно выбрать трассу М-3, идущую из Москвы. Путешествие в подобном случае не превысит 6 часов, если не будет остановок и пробок.

В Брянске есть множество достопримечательностей, которые нужно увидеть не только на картинках, но и своими глазами.

Покровская гора

Самая высокая точка города – 70 метров. Раньше тут была деревянная крепость, но в XVIII веке она прекратила свое существование. Однако сохранились старинные пушки. Также здесь установлен памятник Пересвету.

Брянский кафедральный собор во имя Святой Троицы

«Свято-Троицкий собор — крупнейший во всей Брянской епархии. Нижний его ярус занимает площадь в 1000 квадратных метров. Храм начали строить в 2006 году и закончили в 2012-м», - сообщает портал «Яндекс-путешествия».

Художественный музей

В собрании музея, основанного в 1968 году, на данный момент хранится более 9000 экспонатов. Тут можно увидеть картины, иконы, предметы народных промыслов и коллекцию графики.

Бульвар Гагарина

Является единственной пешеходной улицей в городе. Во время пребывания в Брянске здесь гулял Юрий Гагарин, после чего место и получило свое название. Находится в исторической части города.

Петропавловский монастырь Брянска

«Это старейшая на Брянщине православная обитель, сыгравшая важную роль в становлении веры. Датой его основания считается 1275 г. Обитель стоит на возвышенности над крутым обрывом к пойме Десны. Такое расположение позволяло монахам издалека видеть всех, кто приближался к городу», - рассказывает источник.

Спасо-Гробовская церковь

Деревянная церковь появилась на этом месте в XIV веке, но ее многократно перестраивали. Тот храм, который могут сейчас увидеть туристы, был построен в 1904 году.

