Хаски — мощь и добродушие в одной породе: где покататься на собачьей упряжке в Ленинградской области

Где в Петербурге и Ленинградской области можно покататься на собачьей упряжке

Сибирские хаски - ездовые собаки, специально выведенные для работы в упряжке в суровых зимних условиях. Все помнят легендарную историю псов Того и Балто. Эти две клички олицетворяют мощь и выносливость всех собак, которые в 1925 году приняли участие в Великой гонке милосердия и сделали невозможное - привезли сквозь ужасающие зимние условия партию противодифтерийной сыворотки в город, где царила эпидемия. Именно тогда хаски доказали свою преданность и трудоспособность и показали себя выносливыми и сильными собаками. В наши дни геройства от них не требуют, но каждому хочется почувствовать себя участником собачьей гонки и прокатиться в упряжке. Расскажем, где можно покататься на хаски в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Перечислим несколько самых популярных мест, где можно покататься в собачьей упряжке.

Хаски-центр «Белый ветер»

База расположена на берегу озера Пасторское. Посетителям предлагается проехать 2,5 километра на упряжке, а затем ещё 2,5 километра на снегоходе со снежным бананом или всю дистанцию на собачьей упряжке. Также гости имеют возможность понаблюдать за буднями питомника, узнать богатую историю породы, погладить и пообщаться с ее представителями.

«Рысь и семеро хасят»

Находится в деревне Невский Парклесхоз, Всеволожский район. Здесь можно увидеть не только ездовых собак, но и других животных, среди которых рыси и лошади. Вместе с хаски обитают инуиты и самоеды, с которыми тоже можно поиграть и пофотографироваться. Трассы для катания проходят через лес и имеют различную длину.

«Из Югры»

Питомник расположился в деревне Арбонье Волосовского района. Взрослым посетителям предлагается почувствовать себя как погонщиком, так и пассажиром. Детям доступны самостоятельные катания с 10 лет. Гостям на выбор дается несколько маршрутов, самый короткий из которых - два километра. Для самых смелых подготовлена экстремальная упряжка. Для всех желающих проведут экскурсию по питомнику.

«Из Лемболово»

Находится в поселке Лемболово, СНТ Балтиец. Здесь живут разные собаки ездовых пород: сибирские хаски, самоеды и якутские лайки. Управлять упряжкой посетителям предлагается самостоятельно. Здесь подготовлено несколько трасс разной сложности и длины.

Конный клуб «Лада»

Конный клуб "Лада" находится в городе Сертолово, Всеволожский район. Помимо лошадей, здесь содержатся и собаки северных пород. Зимой питомцы катают посетителей на традиционных нартах, а летом - в колесных тележках. Здесь можно увидеть сибирских хаски, аляскинских маламутов, якутских лаек, самоедов и даже гибридов волков. Упряжкой придется управлять самостоятельно.

«Нежные снежные»

Питомник «Нежные снежные» находится в поселке им. Морозова, Всеволожский район, на берегу Ладожского озера. Здесь содержится много животных, с которыми можно играть, фотографироваться, ласкать, а также узнать подробности об их истории и культуре и сделать эффектные фотографии.

