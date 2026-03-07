Городовой / Полезное / При появлении 4 настоящего листа – обязательно: прищипнули верхушку – и урожайность томатов вырастет в разы даже в комнатных условиях
Опубликовано: 7 марта 2026 13:02
 Проверено редакцией
Советы от агронома Ксении Давыдовой

Заядлые огородники знают не понаслышке, что своевременное формирование куста томатов является важным этапом агротехнического процесса. Зачастую садоводы приступают к работе с уже развитыми растениями, пасынкуя и формируя их в два стебля.

Ксения Давыдова, выпускница Тимирязевской академии, поделилась инновационным подходом к формированию рассады томатов.

«Для начала стоит напомнить овощеводам, что прищипывание – это метод удаления верхушечной части растения. Данную процедуру следует выполнять исключительно с использованием ножниц или секатора, поскольку несоблюдение этого правила может привести к развитию грибковых инфекций. Прищипывание способствует стимуляции роста боковых побегов, что приводит к формированию более компактного и низкорослого куста. При этом урожайность не только сохраняется, но и увеличивается»,– рассказала специалист.

Ксения Давыдова подчеркнула, что процедура применяется исключительно для детерминантных, супердетерминантных и штамбовых сортов. Оптимальный момент для проведения прищипывания — фаза развития четвертого настоящего листа.

Как правило, прищипывание осуществляется для кустов, предназначенных для выращивания в условиях ограниченного пространства по высоте или на подоконнике.

Ранее мы рассказали, почему вытягивается рассада томатов.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
