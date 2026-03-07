При появлении 4 настоящего листа – обязательно: прищипнули верхушку – и урожайность томатов вырастет в разы даже в комнатных условиях

Заядлые огородники знают не понаслышке, что своевременное формирование куста томатов является важным этапом агротехнического процесса. Зачастую садоводы приступают к работе с уже развитыми растениями, пасынкуя и формируя их в два стебля.
Ксения Давыдова, выпускница Тимирязевской академии, поделилась инновационным подходом к формированию рассады томатов.
«Для начала стоит напомнить овощеводам, что прищипывание – это метод удаления верхушечной части растения. Данную процедуру следует выполнять исключительно с использованием ножниц или секатора, поскольку несоблюдение этого правила может привести к развитию грибковых инфекций. Прищипывание способствует стимуляции роста боковых побегов, что приводит к формированию более компактного и низкорослого куста. При этом урожайность не только сохраняется, но и увеличивается»,– рассказала специалист.
Ксения Давыдова подчеркнула, что процедура применяется исключительно для детерминантных, супердетерминантных и штамбовых сортов. Оптимальный момент для проведения прищипывания — фаза развития четвертого настоящего листа.
Как правило, прищипывание осуществляется для кустов, предназначенных для выращивания в условиях ограниченного пространства по высоте или на подоконнике.
