1 щепотка в воду - и черенки пускают бороду из корней: хоть завтра в грядку - приживутся на раз-два

Многие садоводы привыкли использовать покупные стимуляторы корнеобразования, такие как Корневин. Однако мощные аналоги находятся прямо под рукой на каждой кухне.

Дрожжевой стимулятор роста

Когда дрожжи попадают в воду, они начинают вырабатывать ценные фитогормоны: ауксины, зеатин и гиббереллины. Эти вещества напрямую отвечают за рост корней и деление клеток.

Использование дрожжевого раствора позволяет черенкам быстрее пробудиться и дать сильные корни. Приготовить рабочий раствор очень просто.

Возьмите 1 литр теплой отстоянной воды, добавьте 10 г сухих дрожжей и тщательно размешайте до полного растворения крупинок. После этого поставьте черенки в емкость с готовым раствором так, чтобы жидкость покрывала их нижнюю часть всего на 2 см.

В таком виде оставьте их ровно на сутки. По истечении времени черенки достаньте и посадите в подготовленный горшок.

Пересадка

Грунт обязательно должен быть легким и рыхлым, чтобы к молодым корешкам поступал воздух. После посадки почву увлажните, а сам черенок накройте прозрачным колпаком. Подойдет полиэтиленовый пакет или обрезанная пластиковая бутылка. Это создаст эффект теплицы.

Емкость с будущим растением поставьте на светлый подоконник и следите за тем, чтобы не было сквозняков и переохлаждения корней. Результат такого метода впечатляет: корни появляются на 2-3 недели раньше обычного срока, сообщает "Ваш Цветок".



Отзывы дачников

В одном чате садоводов разгорелась настоящая дискуссия на эту тему. Пользовательница Светлана посоветовала на тратить деньги на "Корневин" и другие стимуляторы.

«Сделала дрожжевую болтушку для фиалок - листики дали корни за неделю. Вода в стакане даже не закисла, все чистенько. Рекомендую!» - написала она.

Цветовод-любитель из Краснодарского края добавила, что постоянно мучилась с черенкованием капризной розы. Веточки постоянно чернели и погибали. Однако дрожжи решили проблему.

"Роза не только выжила, но и дала отличные корни. Как говорит моя соседка по даче: "Лучше натурального продукта ничего не придумаешь", - отметила она.