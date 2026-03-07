Городовой / Полезное / 1 щепотка в воду - и черенки пускают бороду из корней: хоть завтра в грядку - приживутся на раз-два
1 щепотка в воду - и черенки пускают бороду из корней: хоть завтра в грядку - приживутся на раз-два

Опубликовано: 7 марта 2026 12:31
 Проверено редакцией
Мощный домашний укоренитель, в котором быстро дадут корни любые черенки

Многие садоводы привыкли использовать покупные стимуляторы корнеобразования, такие как Корневин. Однако мощные аналоги находятся прямо под рукой на каждой кухне.

Дрожжевой стимулятор роста
Когда дрожжи попадают в воду, они начинают вырабатывать ценные фитогормоны: ауксины, зеатин и гиббереллины. Эти вещества напрямую отвечают за рост корней и деление клеток.

Использование дрожжевого раствора позволяет черенкам быстрее пробудиться и дать сильные корни. Приготовить рабочий раствор очень просто.

Возьмите 1 литр теплой отстоянной воды, добавьте 10 г сухих дрожжей и тщательно размешайте до полного растворения крупинок. После этого поставьте черенки в емкость с готовым раствором так, чтобы жидкость покрывала их нижнюю часть всего на 2 см.

В таком виде оставьте их ровно на сутки. По истечении времени черенки достаньте и посадите в подготовленный горшок.

Пересадка
Грунт обязательно должен быть легким и рыхлым, чтобы к молодым корешкам поступал воздух. После посадки почву увлажните, а сам черенок накройте прозрачным колпаком. Подойдет полиэтиленовый пакет или обрезанная пластиковая бутылка. Это создаст эффект теплицы.

Емкость с будущим растением поставьте на светлый подоконник и следите за тем, чтобы не было сквозняков и переохлаждения корней. Результат такого метода впечатляет: корни появляются на 2-3 недели раньше обычного срока, сообщает "Ваш Цветок".

Отзывы дачников
В одном чате садоводов разгорелась настоящая дискуссия на эту тему. Пользовательница Светлана посоветовала на тратить деньги на "Корневин" и другие стимуляторы.

«Сделала дрожжевую болтушку для фиалок - листики дали корни за неделю. Вода в стакане даже не закисла, все чистенько. Рекомендую!» - написала она.

Цветовод-любитель из Краснодарского края добавила, что постоянно мучилась с черенкованием капризной розы. Веточки постоянно чернели и погибали. Однако дрожжи решили проблему.

"Роза не только выжила, но и дала отличные корни. Как говорит моя соседка по даче: "Лучше натурального продукта ничего не придумаешь", - отметила она.

Ранее "Городовой" рассказал, какой неприхотливый цветок посадить вместо гортензии.

Автор:
Евгения Сухова
