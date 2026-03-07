Променял старый Mitsubishi Pajero на новый кроссовер OMODA C5 – и через 2 года сильно пожалел: в чем главное разочарование

Чем огорчил кроссовер OMODA C5

Автор Дзен-канала "Автоблогер" (18+) поделился историей своего знакомого, который променял 10-летний Mitsubishi Pajero на новый китайский кроссовер OMODA C5 и через 2 года крепко пожалел об этом. Потери оказались внушительны.

Mitsubishi Pajero с 3-литровым двигателем мощностью 178 л.с был беспроблемным. Только по кузову появились дефекты, в том числе "рыжики". Пробег был больше 150 000 километров, но особых вложений автомобиль не требовал, только на расходники и ТО.

Legion-Media

И только из-за "рыжиков", а также под давлением супруги мужчина променял свой надежный Mitsubishi Pajero на новый OMODA C5. Кроссовер он купил в 2023 году, когда цены на авто росли с космической скоростью. Казалось, что вот-вот OMODA C5 подорожает до 4 млн рублей. Тем более, это стильная, молодежная городская машина, которая пару лет назад была у всех на слуху.

Покупка OMODA C5

Автоблогер пытался отговорить своего знакомого от такой необдуманной покупки. Но все было тщетно: кроссовер был куплен, еще и в максимальной комплектации, с 1,6-литровым мотором мощностью 150 л.с, полным приводом и роботом. При этом Mitsubishi Pajero оценили в 1,8 млн рублей, а ОМОDА С5 продали за 3,2 млн.

Legion-Media

Несмотря на то, что этот кроссовер в максимальной комплектации стоил тогда порядка 3,1 млн рублей, автодилер "накрутил" "допы" в виде тонировки, защиты картера двигателя, сигнализации и прочего на 200 000 рублей. Скидка за трейд-ин составила 100 000 рублей. Вот и 3,2 млн. Если отнять 1,8 млн за "Паджерик", то итоговая сумма вышла 1,4 млн рублей, которые мужчина тогда взял в кредит под 10%.

"Я как-то потерял его из виду. И вот недавно встретились у друга на даче. Мне реально было интересно, что и как, как ездит, что отваливается и так далее. Оказывается, проблемы есть, и не только с электрикой, но и с сайлентблоком, появились стуки спереди, а также была течь передней стойки. Однако все это устранили по гарантии", – рассказал автоблогер.

Главное разочарование

Но это оказалось не самым главным. Мужчина реально пожалел о покупке, так как за последние годы автомобиль капитально подешевел. Сейчас можно купить эту же комплектацию за 2,5 млн рублей. А если еще и поторговаться, то могут отдать еще дешевле. Причем никаких "допов" уже не навязывают, лишь бы купили машину.

В результате знакомый автоблогера потерял где-то 1 млн рублей всего за пару лет. На вторичке за такое авто дают максимум 2 млн, когда как в 2023 году кроссовер обошелся в 3,2 млн рублей. Сейчас, в начале 2026 года, с учетом всех скидок и прочего, такая же комплектация стоит 2,3 млн рублей.

Понятное дело, что многие машины теряют в цене, как только выезжают из салона, но не такие же. Так, китайская Toyota Camry, взятая за 3,8 млн в 2024 году, сейчас с пробегом в 9000 километров оценивается уже в 4 млн рублей. То есть, хорошие авто на "вторичке" дорожают, а вот китайские пока только скидывают в цене. Почему так, не совсем понятно.

Мнение автомобилистов

Интернет-пользователи поблагодарили блогера за историю и поделились своими мыслями на этот счет:

"Так происходит, потому что люди поддаются панике, торопятся, а китайцы-супермаркетологи умеют вытряхивать деньги. В этом отношении у них исторический опыт 5000 лет". "Да все тут понятно: эта Омода в Китае стоит от силы 1 млн рублей, а через год и вовсе обойдется в 700 000-800 000 рублей. Пригнать в Россию 2-годовалую стоит 1,2-1,3 млн рублей под ключ. И какой резон брать за такие деньги у нас? Вот вам и падение продаж и цен". "Удивляют владельцы "китайцев": 3 года будут ездить, пока гарантия, потом скинут в трейд-ин и возьмут новую. И будут дальше жаловаться, что половину стоимости теряют". "Я в подобных статьях никак не могу понять, что толкает людей на продажу японской машины и покупку китайской? Переизбыток денег или излишняя самоуверенность?". "На самом деле с5 себя давно зарекомендовала, да и вообще омода очень надежное авто, если бы было иначе, то ее не взяли бы в каршеринг и такси, так как там только надежные и недорогие в обслуживании машины".

Ранее мы сообщали, какой автомобиль оказался выгоднее за 100 000 километров пробега: Toyota RAV4 или Mazda CX-5.