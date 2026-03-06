Покровитель и гордость новой столицы: в чью честь назван Исаакиевский собор и причем здесь финская пословица

В честь кого назван Исаакиевский собор и сколько его строили

В Петербурге у каждого камня есть имя и история. Но Исаакиевский собор — случай особый. Этот гигант с золотым куполом хранит память о двух императорах, а его строительство стало самой долгой и дорогой стройкой XIX века.

В честь кого назван Исаакиевский собор

Всё началось с Петра I. Он родился 30 мая по старому стилю — в день памяти византийского монаха Исаакия Далматского. Царь, видевший во всём знаки судьбы, решил, что святой станет небесным покровителем новой столицы. Первую, ещё деревянную церковь Исаакия заложили в 1710 году прямо напротив Адмиралтейства. И именно там, 19 февраля 1712 года, Петр тайно обвенчался с Екатериной.

Позже храм перестраивали трижды. Тот собор, что мы видим сегодня, — четвёртый по счёту. Его возводили уже при Александре I, который объявил конкурс и выбрал проект молодого француза Огюста Монферрана. Император хотел создать не просто храм, а памятник, достойный империи. И у него получилось — Исаакий стал главным кафедральным собором России.

Сколько строили Исаакиевский собор

Исаакиевский собор строили рекордные сорок лет - с 1818 по 1858 год. Это настолько поразило современников, что в финском языке появилась поговорка, которая дословно переводится как «строить, как церковь Исаакия» и обозначает нечто настолько долгое, что конца не видно.

Что же делали четыре десятилетия? История сохранила факты, от которых захватывает дух:

• В болотистый грунт вбили 25 тысяч просмолённых сосновых свай.

• На четырёх портиках установили 48 гранитных колонн высотой 17 метров и весом под 120 тонн каждую.

• Купол диаметром 25,8 метра впервые в истории выполнили из металлических конструкций.

• На позолоту купола ушло около 100 кг золота, а технология была смертельно опасной — мастера травились парами ртути.



Интересно, что проект Монферрана поначалу раскритиковали: мол, будет выглядеть скучно и приземисто. Но император велел строить, и со временем выяснилось, что архитектор оказался гением. Его конструкция купола оказалась настолько удачной, что её позже использовали при возведении Капитолия в Вашингтоне.

Когда в 1858 году собор наконец освятили, это стало событием вселенского масштаба. Александр II принимал парад, на площади яблоку негде было упасть, а сам храм объявили главным в империи.

Сегодня Исаакиевский собор — музей, но по большим праздникам здесь служат литургию. А на его смотровую площадку поднимаются тысячи туристов, чтобы увидеть Петербург с высоты птичьего полёта.

