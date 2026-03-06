Петербуржцы рухнули в воду при встрече цесаревича с невестой: символичный случай, который предрек разрыв

Зеленый мост в Санкт-Петербурге - это знаменитый автодорожный чугунный мост через Мойку, который относится к объектам культурного наследия России федерального значения и один из петербургских мостов с «цветными» названиями. С этим местом связано немало легенд и реальных историй, которые петербуржцы любят пересказывать туристам. Так, гид Валерия, автор дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу", рассказала о необычном случае, который произошел в 1859 гоу.
В те годы Зеленый мост носил название Полицейского моста. Именно здесь собрался народ, чтобы встретить датскую принцессу Дагмар - невесту цесаревича Николая Александровича, старшего сына императора Александр II. Иллюминация, музыка, толпы зевак - питерцы намеревались встретить потенциальную жену наследника с размахом. Но что-то пошло не так.
Полицейский мост в честь праздника украсили огнями и гирляндами, и здесь собралось так много людей, что некоторым из них даже пришлось подняться на перила, чтобы лучше разглядеть чарующее отражение огней в Мойке. В какой-то момент ограждение не выдержало нагрузки, и люди просто рухнули в воду.
В этой истории никто не пострадал - река была неглубокая, и городовые помогли публике выбраться на берег. Местные газеты иронично отнеслись к этому происшествию, но между тем оно оказалось очень символичным, поскольку датская принцесса Дагмар так и не стала супругой Николая Александровича.
"Наследник престола вскоре умер от туберкулёза, а датская невеста спустя несколько лет вышла замуж за его брата - будущего императора Александра III, войдя в историю как императрица Мария Фёдоровна", - поясняет автор блога.
