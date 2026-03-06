Городовой / Полезное / Десерт-мечта для ленивой хозяйки: лимонное печенье без возни с тестом - не устаю его готовить
Десерт-мечта для ленивой хозяйки: лимонное печенье без возни с тестом - не устаю его готовить

Опубликовано: 6 марта 2026 02:18
 Проверено редакцией
Как приготовить печенье, не включая духовку 

Когда хочется чего-то к чаю - сладкого, ароматного, но без возни с духовкой, умных хозяек выручает рецепт лимонного печенья без выпечки. Десерт готовится из простых продуктов, а по вкусу напоминает нежный лимонный чизкейк. Идеально и в будни, и к приходу гостей.

Список продуктов:

  • Печенье (сахарное или затяжное) — 300 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Сгущённое молоко — 200 г (можно заменить варёной сгущёнкой)
  • Лимон — 1 шт. (понадобится цедра и сок)
  • Сахарная пудра — для обсыпки (по желанию)

Печенье нужно измельчить в мелкую крошку. Проще всего сделать это с помощью блендера, но можно и старым дедовским способом: сложить печенье в плотный пакет и пройтись по нему скалкой. Чем мельче крошка, тем нежнее получится текстура.

С лимона снимаем цедру на мелкой тёрке — только жёлтую часть, без белой горечи. Затем выжимаем сок. Понадобится примерно 2 столовые ложки.

В отдельной миске смешиваем размягчённое сливочное масло, сгущёнку, лимонный сок и цедру. Взбиваем венчиком или вилкой до однородности. Масса должна стать пышной и ароматной.

Теперь соединяем сухую и жидкую части. Вливаем масляно-лимонную смесь в крошку из печенья и тщательно перемешиваем. Должна получиться липкая, пластичная масса, из которой легко лепить.

Формируем небольшие шарики, размером с грецкий орех. Можно придать любую форму — классические круглые печеньки, приплюснутые лепёшки или даже брусочки.

Выкладываем на тарелку или разделочную доску, застеленную пергаментом, и убираем в холодильник минимум на 1 час. За это время печенье застынет и станет плотным, но нежным.

Перед подачей можно посыпать печенье сахарной пудрой, кокосовой стружкой или молотыми орехами.

Ранее Городовой рассказал, какие подарки девушки считают худшими.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
