Десерт-мечта для ленивой хозяйки: лимонное печенье без возни с тестом - не устаю его готовить

Новости по теме

В «Светофоре» нашли фальсификат: масло с маргарином, творог с запрещенкой и сгущенка на стероидах

Перейти

Масло стареет в 5 раз быстрее – одна привычка губит двигатель каждый день: она есть у 90% водителей

Перейти

За уши не оттащишь: Такие печеночные оладьи придутся по вкусу даже тем, кто терпеть не может печень – рецепт

Перейти

Город подкованной блохи, купцов и лимонов: здесь учат петь канареек и выпускают "ПАЗики" – где находится и что посмотреть

Перейти

Не вафельница и не духовка: вот как быстро приготовить вафельные трубочки со сгущенкой – и ничего не слипнется

Перейти