Кубки из коровьих рогов и копченые крылышки от босса: девушки рассказали о худших подарках в жизни

Опубликовано: 5 марта 2026 14:43
 Проверено редакцией
Перед 8 марта составляем список худших подарков

Совсем скоро 8 марта и миллионы россиянок гадают, что же они получат от любимых. Конечно, главное — не подарок, а внимание. Но иногда это внимание принимает такие формы, что вызывает не радость, а недоумение. Блогер, автор канала "Деловая косметичка" собрала несколько историй от девушек о самых худших подарках.

Крылышки для коллектива

Одна из читательниц вспомнила, как на 8 Марта директор фирмы принёс трём сотрудницам общий подарок — крылышки из «Ростикс». Начальник не прихватил к своему подарку картошку фри и соус. Своим выбором коллег он очень позабавил.

Крем для двоих

Другая девушка рассказала, что ей свекровь подарила крем для лица с пометкой 60+. При этом она попросила не убирать крем далеко, ведь пользоваться им она планировала и сама. Подарок был возвращён обратно.

Просрочка

Несколько комментаторов пожаловались на подарки с истекшим сроком годности. В списке «сомнительных презентов» оказались кремы для рук, лица и тела, чай, шоколадные конфеты и даже шоколад.

Обещания вместо подарка

Самый распространённый и обидный вариант — «подарок за мной». Несколько девушек признались, что слышали эту фразу не раз. Обещанные золотые горы так и остались просто словами.

Круговорот подарков

Одна из читательниц рассказала, что как-то подарила соседке — бойкой 70-летней женщине — набор чашек. На другой праздник соседка вернула сервиз обратно, в той же упаковке, долго и красочно рассказывая, как она его выбирала.

Коровьи рога и кружевные панталоны

В комментариях одна девушка написала, что считает себя настоящим чемпионом по получению странных презентов. В детстве под ёлкой её ждали хлопчатобумажные колготки, что задало тон на годы вперёд. В школе на 8 Марта дарили щипчики для ногтей, пистолет с пластиковыми шариками, ракушку с надписью фломастером и бабушкины бусы. На 16 лет — надувного тюленя.

На свадьбу молодожёны получили чайные ложки, сувенирный деревянный топор, картинку из журнала в рамке, распиленную гильзу от миномёта и два кубка из коровьих рогов.

Бабушка и тетя девушки, движимые искренней любовью, часто ошибались с выбором подарков. Так она стала обладательницей футболки в цветочек на несколько размеров больше и панталонов с начёсом и кокетливыми кружевами. Последнему предмету гардероба муж девушки даже нашел применение: «В таких только с собакой гулять, надевая поверх пуховых штанов».

Ранее Городовой рассказал, как россияне работают и отдыхают на 8 марта.

Автор:
Алина Владимирова
