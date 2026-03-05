Городовой / Город / Житель Петербурга нажаловался на банковский спам: УФАС возбудило дело
Житель Петербурга нажаловался на банковский спам: УФАС возбудило дело

Опубликовано: 5 марта 2026 16:00
Ведомству предстоит выяснить, было ли сообщение отправлено законно.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу инициировало производство в отношении крупного банка из-за нарушения законодательства о рекламе.

Это произошло после жалобы горожанина, который получил на свою электронную почту рекламное письмо от банка, не давая на него согласия.

В антимонопольной службе подчеркнули: по закону рекламу через сети электросвязи — телефонные звонки, email или мессенджеры — разрешено отправлять только с предварительного согласия абонента.​

Ведомству предстоит установить, было ли письмо разослано в соответствии с нормами. При подтверждении нарушений банку может быть назначен штраф.

Юлия Аликова
