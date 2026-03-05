Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько ехать на машине от Санкт-Петербурга до Сочи?
Сколько ехать на машине от Санкт-Петербурга до Сочи?

Опубликовано: 5 марта 2026 16:40
 Проверено редакцией
набережная, сочи
Сколько ехать на машине от Санкт-Петербурга до Сочи?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Дорога от Санкт-Петербурга до Сочи на машине займет в среднем более 1,5 суток.

Путешествие из Санкт-Петербурга в Сочи на машине — это настоящее приключение, которое займёт около 1 дня и 3–9 часов в пути, в зависимости от стиля вождения, пробок и остановок. Расстояние по трассе составляет примерно 2340 км.

Маршрут и ключевые этапы

Путь пролегает через несколько крупных городов и трасс:

  • Санкт-Петербург — Москва. Чаще всего используется трасса М-11 «Нева» (платная) или М-10 (бесплатная). М-11 отличается более высоким скоростным режимом (до 130 км/ч) и качественным покрытием, но требует оплаты.
  • Москва — Воронеж. Здесь можно выбрать М-4 «Дон» (платная) или альтернативные бесплатные дороги. М-4 — широкая трасса с развитой инфраструктурой, но на ней часто бывают пробки.
  • Воронеж — Ростов-на-Дону. Продолжаем движение по М-4.
  • Ростов-на-Дону — Краснодар. Трасса М-4 продолжается до Краснодара, после чего сворачиваем в сторону Сочи.
  • Краснодар — Сочи. Здесь дорога становится более извилистой, появляются горные участки. Финальный отрезок включает серпантин у Туапсе и Сочи.

Платные участки

На маршруте есть несколько платных отрезков:

  • М-11 «Нева». Протяжённость платных участков — около 640 км. Стоимость проезда зависит от дня недели и времени суток.
  • М-4 «Дон». Платные участки составляют около 1105 км из 1542 км общей длины трассы. На трассе установлено 17 пунктов взимания платы (ПВП).
  • А-289. Платная дорога от станицы Марьянской до поворота на Темрюк и Джигинку. С 2 марта 2026 года проезд для легковых автомобилей стоит 800 рублей.

Нюансы дороги

Пробки. Самые загруженные участки — около Москвы, в районе Воронежа и на подъезде к Сочи. В летний сезон пробки могут значительно увеличить время в пути.
Качество покрытия. На платных трассах (М-11, М-4) дорожное покрытие обычно лучше, чем на бесплатных аналогах. Однако на финальном участке к Сочи дорога может быть более извилистой и требовать внимательности.
Серпантин. У Туапсе и Сочи трасса становится горной, с крутыми поворотами и перепадами высот. Здесь важно соблюдать скоростной режим и быть готовым к сложным участкам.
Инфраструктура. На платных трассах есть АЗС, кафе и зоны отдыха. На бесплатных дорогах их может быть меньше.

Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
