Когда сеять томаты на рассаду в 2026 году: таблица для всех регионов - четкая формула с учетом снежной зимы

Посев томатов на рассаду по регионам

Каждый год дачники задаются вопросом, когда лучше сеять помидоры на рассаду. В этот раз добавилась еще одна головная боль - зима выдалась снежная.

На этом фоне многие переживают, что весна придет позже обычного, поэтому планируют отодвинуть сроки посева. Однако решающий фактор при определении даты посева - это не количество снега за окном, а планируемая дата высадки рассады на постоянное место.

Как рассчитать день посева

Нужно отталкиваться от возраста рассады к моменту высадки. Для томатов этот срок зависит от сорта: для ранних он составляет 55–60 дней, для среднеспелых - 60–65 дней, а для поздних и высокорослых - 65–70 дней.

Не забудьте прибавить к этому еще около недели на прорастание семян. Главное условие - почва на участке к моменту пересадки должна прогреться минимум до 12 градусов.

"Формула простая: определяем реальную дату высадки, отнимаем 60–70 дней, добавляем 5–7 дней на всходы и получаем дату посева. Сначала - высадка. Потом - посев. Никогда наоборот", - подчеркнула садовод с большим опытом Галина Шестакова.

Ориентиры для разных регионов

На юге можно высаживать рассаду в теплицу в конце марта – начале апреля, в открытый грунт - в течение апреля. Соответственно, посев для теплиц проводится в середине февраля, а для открытого грунта - в начале марта.

Средняя полоса (включая Подмосковье): высадка в теплицу - в конце апреля, в открытый грунт - в конце мая – начале июня. Следовательно, посев для теплицы - во второй половине марта, для открытого грунта - на стыке марта и апреля.

На Урале рассаду высаживают в теплицу во второй половине мая, в открытый грунт - в первых числах июня. Таким образом, посев для теплицы начинаем в конце марта, для открытого грунта - в самом начале апреля.

В Сибири высадка томатов в теплицу проводится в конце мая, а в открытый грунт - в первой декаде июня. Посев семян для теплицы осуществляют в конце марта - начале апреля, для открытого грунта - в середине апреля.

Когда можно сеять раньше:

наличие отапливаемой теплицы;

качественная досветка;

выращивание высокорослых сортов для длительного плодоношения.

А как же снежная зима?

Много снега не говорит о том, что весна будет поздней. Но это значит, что почва будет оттаивать дольше и прогреется медленнее. Особенно если участок расположен в низине.

Поэтому в этом году главный совет: не спешите. Лучше подготовиться к тому, что высаживать рассаду придется на неделю позже обычного. Если посеять рано, томаты перерастут, вытянутся и будут болеть.

Ранее "Городовой" рассказал, чем подкормить перец после высадки в грунт.