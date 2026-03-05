Кот игнорирует лежанку - решение есть: причина оказалась проста, а хозяева и не догадывались

Почему питомец обходит лежанку стороной и как это изменить

Многие владельцы котов сталкиваются с ситуацией, когда питомец игнорирует новую удобную лежанку. Причина такого поведения кроется не в капризах животного, а в его инстинктах, передает источник.

В дикой природе кошки редко спят на одном месте. Они постоянно меняют место ради безопасности от хищников. Эта привычка передалась и домашним любимцам.

Как приручить кота к новому домику

Чтобы приучить кота к лежанке, нужно понаблюдать за его привычками. Если питомец любит сидеть на подоконнике или греться у батареи, стоит поставить лежанку именно в этих местах.

фото legion-media

Несколько способов еще

Поробуйте положить внутрь вещь, которая пахнет самим котом. Например, пледик, на котором он уже спал. Родной запах успокаивает и создает ощущение безопасности.

Можете поэкспериментировать с разными тканями - пушистыми, гладкими, мягкими. Это поможет узнать, какую текстуру питомец выберет.

Для особо непробиваемых случаев есть тяжелая артиллерия - кошачья мята. Немного травки внутри лежанки может разбудить интерес к новому предмету.

Если котик по-прежнему равнодушен - не расстраивайтесь и не заставляйте. Просто оставьте лежанку в доступе. Кошки - создания непредсказуемые. Сегодня им не нравится, а завтра это будет любимое место для сна. Главное - терпение и внимание к привычкам вашего питомца.

Отзывы

"Прочитала совет понаблюдать за его любимыми местами и поняла: он у меня тот еще теплолюб, вечно трется около обогревателя. Переставила лежанку поближе к батарее — и о чудо! Первый раз зашел, потоптался и улегся. Теперь это его законное место. Главное — не лениться и двигать мебель под кота, а не наоборот.", - написала женщина. "Купили лежанку — даже носом не повел, улегся рядом на полу. Но вспомнила совет про запах. Положила внутрь свой старый пушистый плед, на котором кот раньше всегда спал. Сначала просто обнюхал, потом начал топтаться, а через час уже мурчал и дремал. Теперь из лежанки его не выгнать. Работает безотказно, всем советую не сдаваться и пробовать разные хитрости.", - поделилась хозяйка Барсика.

