Городовой / Полезное / Не питомцы, а наказание какое-то: топ самых агрессивных пород кошек - будете ходить по струнке, если купите
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
За уши не оттащишь: Такие печеночные оладьи придутся по вкусу даже тем, кто терпеть не может печень – рецепт Полезное
Новая реальность: почему узбеки не едут работать в Россию - узнала у тех, кто уехал обратно в Узбекистан Полезное
ВСМ-будущее: РУТ запускает элитную специальность для суперпоездов Город
Купил помидоры в «Магните» и посадил - вот что выросло через 2 недели: эксперимент дачника Полезное
В марте теплице – срочно: сделаете так – каркас не рухнет и саженцы не сгниют Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Не питомцы, а наказание какое-то: топ самых агрессивных пород кошек - будете ходить по струнке, если купите

Опубликовано: 2 марта 2026 17:55
 Проверено редакцией
Не питомцы, а наказание какое-то: топ самых агрессивных пород кошек - будете ходить по струнке, если купите
Не питомцы, а наказание какое-то: топ самых агрессивных пород кошек - будете ходить по струнке, если купите
Legion-Media
Какие породы кошек считаются наиболее агрессивными

При выборе породы кошек необходимо учитывать не только привязанность, ум, здоровье, но и агрессивность. Некоторые питомцы способны показывать свой характер даже при правильном воспитании. Журнал Techinsider назвал те породы кошек, которые считаются особенно агрессивными.

Абиссинская кошка

legion-media
legion-media

Порода является древней, по внешнему виду она напоминает пуму. Характер также похож – животное отличается своенравным темпераментом. Питомцы могут быть злопамятны, агрессивны, но есть и некоторые исключения.

Бенгальская кошка

legion-media
legion-media

«Активный характер, охотничьи инстинкты в сочетании с отсутствием воспитания способны принести множество проблем хозяину. Никакой агрессии со стороны человека бенгалы не терпят и всегда готовы ответить тем же», - сообщает источник.

Сиамская кошка

legion-media
legion-media

Порода отличается своенравностью, поэтому она готова пустить в дело острые когти в любой момент. Не переносит неуважения со стороны человека. Такую кошку не получится ругать, наказывать из-за злопамятности.

Саванна

legion-media
legion-media

«Гибрид домашней кошки и хищного сервала, что в принципе обещает непростой характер питомца. Саванна отличается яркой внешностью и достаточно высокой ценой, но об этом вы вспомните в последнюю очередь, когда питомец на какое-то ваше действие отреагирует агрессией», - рассказывает портал.

Британская короткошерстная кошка

legion-media
legion-media

Британцы не выглядят агрессивными, но эта порода является весьма своенравной. Кошки имеют независимый характер, поэтому при излишнем внимании со стороны человека могут ответить агрессией.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие породы кошек считаются самыми умными.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью