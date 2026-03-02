Не питомцы, а наказание какое-то: топ самых агрессивных пород кошек - будете ходить по струнке, если купите

При выборе породы кошек необходимо учитывать не только привязанность, ум, здоровье, но и агрессивность. Некоторые питомцы способны показывать свой характер даже при правильном воспитании. Журнал Techinsider назвал те породы кошек, которые считаются особенно агрессивными.
Абиссинская кошка
Порода является древней, по внешнему виду она напоминает пуму. Характер также похож – животное отличается своенравным темпераментом. Питомцы могут быть злопамятны, агрессивны, но есть и некоторые исключения.
Бенгальская кошка
«Активный характер, охотничьи инстинкты в сочетании с отсутствием воспитания способны принести множество проблем хозяину. Никакой агрессии со стороны человека бенгалы не терпят и всегда готовы ответить тем же», - сообщает источник.
Сиамская кошка
Порода отличается своенравностью, поэтому она готова пустить в дело острые когти в любой момент. Не переносит неуважения со стороны человека. Такую кошку не получится ругать, наказывать из-за злопамятности.
Саванна
«Гибрид домашней кошки и хищного сервала, что в принципе обещает непростой характер питомца. Саванна отличается яркой внешностью и достаточно высокой ценой, но об этом вы вспомните в последнюю очередь, когда питомец на какое-то ваше действие отреагирует агрессией», - рассказывает портал.
Британская короткошерстная кошка
Британцы не выглядят агрессивными, но эта порода является весьма своенравной. Кошки имеют независимый характер, поэтому при излишнем внимании со стороны человека могут ответить агрессией.
