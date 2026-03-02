ВСМ-будущее: РУТ запускает элитную специальность для суперпоездов

Подготовка будущих инженеров ВСМ будет отличаться от навыков других инженеров транспортной отрасли.

В инженерной школе "Академия ВСМ" Российского университета транспорта (РУТ) создадут новую специальность по проектированию и эксплуатации высокоскоростных транспортных систем. Об этом заявили в пресс-службе правительства РФ, сообщает ТАСС.

Как указано в сообщении, передовая инженерная школа "Академия ВСМ" РУТ разрабатывает концепцию этой специальности. Она войдет в проект перехода на обновленную модель высшего образования, в котором участвует РУТ.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что навыки инженеров для ВСМ будут отличаться от подготовки специалистов традиционной транспортной отрасли.

Это связано с повышенными требованиями к инфраструктуре и подвижному составу, которые превосходят стандарты нынешней российской железной дороги.

Сейчас в "Академии ВСМ" уже обучают кадры для инфраструктуры первой линии ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

В 2024 году стартовал набор на четыре программы: три специалитета ("Подвижной состав ВСМ", "Строительство инфраструктуры ВСМ", "Управление движением, СЦБ и связь на ВСМ") и одну магистратуру ("Управление инфраструктурой ВСМ").

"В прошлом году были открыты еще 2 программы магистратуры: "ИТ-инженер ВСМ" и "Пассажирский комплекс ВСМ". С 2025 года также реализуется дисциплина "Общий курс ВСМ" для студентов 3-го курса технических специальностей РУТ. До конца 2026 года пройдет 1-й выпуск учащихся по программе "Цифровое проектирование, строительство и эксплуатация высокоскоростных железнодорожных магистралей", — сообщили в пресс-службе.

Трасса длиной около 700 км проложат через шесть регионов с населением 30 млн человек. Правительство РФ запланировало проектирование и строительство на 2024–2028 годы, а запуск — в 2028 году.