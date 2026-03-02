Городовой / Полезное / Попробовала продукты в Беларуси - чуть язык не проглотила: почему здесь так вкусно - раскрываем тайну
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Щит «Надежда» прорвался к «Каменке»: петербургское метро покоряет бывшее дно Финского залива Город
Робот-пылесос — незаменимая вещь или дорогая игрушка: вся правда о покупке техники Полезное
Лететь в Японию не придется: 5 городов в России, где мощно цветет сакура – и никаких заграниц не нужно Полезное
Синоптик обещает на 8 марта тепло с подвохом в Петербурге Город
За уши не оттащишь: Такие печеночные оладьи придутся по вкусу даже тем, кто терпеть не может печень – рецепт Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Попробовала продукты в Беларуси - чуть язык не проглотила: почему здесь так вкусно - раскрываем тайну

Опубликовано: 2 марта 2026 19:42
 Проверено редакцией
Попробовала продукты в Беларуси - чуть язык не проглотила: почему здесь так вкусно - раскрываем тайну
Попробовала продукты в Беларуси - чуть язык не проглотила: почему здесь так вкусно - раскрываем тайну
Legion-Media
Почему продукция Беларуси отличается высоким качеством

Те туристы, которые хоть раз бывали в Беларуси, восхищались не только особой атмосферой и достопримечательностями, но и вкусной едой. Из-за этого некоторые путешественники даже задумываются о переезде в эту страну. Здесь все дешево и очень вкусно. На это можно найти объяснения.

Высокие стандарты качества

В стране жестко регулируется работа всех предприятий, из-за чего удается поддерживать высокое качество в любое время года. Производители колбас, молочной продукции стараются использовать только те рецепты, которые были приняты еще в СССР.

Отсутствие добавок

В местной продукции будет сложно найти искусственные красители, консерванты и прочие добавки, которые активно используются в других странах, сообщает Shahter.by.

Культура производства

Высокое качество продуктов в Беларуси уже давно стало брендом страны, что ежегодно привлекает сюда множество туристов. Производители чувствуют большую ответственность перед государством, из-за чего продолжают выпускать только вкусную продукцию.

Самые качественные продукты в Беларуси:

  • Колбасы, сосиски, тушёнка;
  • Творожные сырки, сыры, творог, сгущенное молоко;
  • Шоколад, зефир и прочие кондитерские изделия;
  • Рыбные консервы;
  • Картофель и другие овощи.

Отзывы туристов:

«Попробовала здесь продукты - чуть язык не проглотила. Блюда кухни Беларуси очень простые - картошка во всех видах, много мяса, разнообразный и очень вкусный хлеб - лучше, чем в России. Вкуснейшие молочные продукты. В столовых кормят советской едой - дешево, вкусно и непритязательно».

«Отдыхаю здесь почти каждый год! Обязательно покупаю сало, колбасу, конфеты, зефир. Более вкусных продуктов не встретить ни в одной стране».

Ранее портал «Городовой рассказал, какой старинный российский город богат достопримечательностями.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью