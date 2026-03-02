Робот-пылесос — незаменимая вещь или дорогая игрушка: вся правда о покупке техники

Разбираемся, а так ли нужен в доме робот-пылесос

Робот-пылесос - популярная в последние годы техника, которая призвана облегчать жизнь хозяйки. В теории все выглядит очень заманчиво: нажимаешь кнопку - и техника сама начинает кататься по дому, собирая с полу пыль, грязь и шерсть. Но на деле все не так радужно. Разберемся, так ли нужен в доме робот-пылесос. В своих выводах будем основываться на отзывах владельцев техники.

Достоинства

Робот-пылесос действительно неплохо убирает с пола шерсть и мелкий мусор, большинство моделей способны даже заезжать в углы, а их маленький размер позволяет убирать мусор под диваном и кроватью. Робот-пылесос экономит время, а если это устройство с возможностью влажной уборки и системой самоочистки, то уборка действительно становится проще.

Недостатки

Но минусов техника однозначно не лишена. Перечислим недостатки робота-пылесоса:

качество уборки не слишком высокое - устройство поглощает лишь мелкий мусор, а крупные частицы зачастую остаются на полу;

робот-пылесос не справляется с уборкой ковра. Более того, не каждая модель сможет на него заехать - некоторые катаются вокруг, будучи не способными "заползти" на возвышенность;

если в доме много высоких порогов, то придется каждый раз переносить через них пылесос - это может раздражать;

большая загруженность пространства мебелью усложняет работу пылесоса: он может застревать в узких щелях, и вам придется вручную "освобождать" его из ловушки;

перед тем, как включить робота, вам придется пройтись по дому и убедиться, что на полу нет каких-то важных деталей - частиц от детских игрушек, резинок для волос, ремешка от халата. Робот засосет "добро" либо намотает его на щетки, и тогда владельцу предстоит усердная работа по очистке щетинок;

пылесос с функцией влажной уборки орошает пол водой, но по сути не моет его - больше "запечатывает" пыль и делает воздух приятнее. Работу шваброй или тряпкой он не заменит.

Вывод

Таким образом, робот-пылесос - вещь полезная, но не обязательная. Он никогда не заменит ручной пылесос, который и мощнее, и позволяет убирать грязь в труднодоступных местах, а также не станет альтернативой полноценной влажной уборке. Скорее, робот поможет поддерживать визуальную чистоту ежедневно, но не подойдет для генеральной уборки. Это не волшебная кнопка, которая позволяет забыть об уборке, а помощник, за которым тоже нужно следить.

Отзывы

"Робот пылесос - это не столько пылесос, сколько туббо-веник. У большинства моделей всасывание сделано только для того, чтобы заметаемый щетками мусор попадал в контейнер, а не вываливался обратно. Если куча шерсти, то чистить пылесос придется через каждые пару-тройку уборок. Перед уборкой нужно поднять с пола все мелкие предметы и провода. Уборку обычным пылесосом он не отменяет, но пол помогает поддерживать без мелкого мусора" - делится отзывом пользовательница форума woman.ru.

"Вообще для совковых квартир вещь не подходит. Это для больших и не заставленных разной фигнёй комнат. Не сможет робот вычищать между вашими красотами в виде пыльных штор, ковриков, кабелей от компа на полу, удлинителей, ножек и прочего барахла на 10 кв метрах", - предупреждает еще одна хозяйка.

"После него нужно и пылесосить, и полы мыть. Считаю, он просто поддерживает порядок 5 дней в неделю, когда люди работают. На выхах всё-равно надо нормально пылесосить и мыть всё", - делится впечатлениями третья форумчанка.

