Не село, а бальзам для глаз и души: входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - как добраться и что посмотреть
Не село, а бальзам для глаз и души: входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - как добраться и что посмотреть

Опубликовано: 2 марта 2026 21:42
Уютное село с большим количеством достопримечательностей

Для тех, кто устал от больших и шумных городов, есть подходящие варианты. Попробуйте посетить Ферапонтово – небольшое село в Вологодской области. Населенный пункт появился благодаря местному монастырю.

Как добраться

«Ферапонтов монастырь расположен в 20 км от Кириллова и в 120 км — от Вологды. Соответственно, основной путь сообщения Ферапонтово с внешним миром пролегает через эти города», - сообщает сайт «Тонкости туризма».

В этих городах ходят автобусы до села. Актуальное расписание необходимо узнавать заранее, так как оно может меняться. Если добираетесь из Москвы или Санкт-Петербурга, то лучший вариант – ночной поезд в Вологду, после чего останется выбрать автобус.

В селе можно увидеть ценные архитектурные и природные достопримечательности.

Ферапонтов монастырь

«Мужской Ферапонтовский Белозерский монастырь Рождества Богородицы представляет собой исключительный архитектурный комплекс XV-XVII веков. Его основали в период расцвета Московского княжества», - сообщает портал «Единый билет».

В комплексе полностью сохранен декор, исторический облик и убранство. Уникальность заключается в том, что монастырь является единственным объектом в Вологодской области со статусом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Музей фресок Дионисия

Здесь можно увидеть уникальные фрески выдающегося ученика Андрея Рублева. Дионисий считался самым талантливым иконописцем на Руси. Общая площадь картин доходит до 600 кв.м.

Озера

Село находится на берегах двух озер – Паского и Бородаевского. Они делают место особенно живописным. Здесь запрещено ловить рыбу, но в летнее время разрешается купание.

Церковь Нила Сорского

Церковь была построена в 2008 году по канонам Русского Севера, из-за чего она выглядит старинной. Здание из дерева выполнено в шатровом стиле. Такое сооружение идеально подходит к местному ландшафту.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие тайны хранит Борисоглебский монастырь в Торжке.

Автор:
Полина Аксенова
