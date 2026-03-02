Не сорт, а превосходный десерт: плоды слаще сахара, даже на салаты пускать жалко - каждый томат весом в 600 г

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова советует отнестись к выбору сортов томатов с особой внимательностью. Важно подбирать только те культуры, которые способны дать большой и сладкий урожай, так как никому не хочется есть кислые плоды. Подходящим вариантом станет сорт «Сахарный бизон».
Томат «Сахарный бизон» относится к среднеспелым. Созревание плодов начинается через 100 дней после всходов. Сорт относится к высокоурожайным, так как с одного куста можно получить от 7 до 10 кг томатов.
Особенность сорта
Культура радует дачников крупными плодами, вес которых достигает в среднем 400-600 г. Внутри томатов наблюдается минимальное количество семян, при этом на разрезе видны сочные волокна, что напоминает структуру мраморной говядины. Кожица томатов очень тонкая, но она не рвется во время созревания. Сорт не склонен к растрескиванию.
«Плоды обладают невероятно сладким вкусом. В них отсутствует кислинка, из-за этого создается ощущение, что едите не томаты, а десерт. Во вкусе имеются карамельные нотки», - сообщает агроном.
Использование
Из-за яркого вкуса лучше всего использовать плоды для свежего употребления. Томаты подойдут для салатов, бутербродов. Не стоит тратить плоды на термическую обработку и консервацию. Многие дачники вас не поймут.
Советы агронома:
«Из-за крупных плодов кустам необходима правильная подвязка. Лучше всего фиксировать каждую кисть. Высадка рассады должна производиться в солнечном месте, что сделает плоды еще слаще».
