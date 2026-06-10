Где в России попробовать самые вкусные фрукты и ягоды - захочется есть тоннами: сюда едут со всей страны

Летом наступает сезон фруктов и ягод, но качество этого товара в магазинах чаще всего оставляет желать лучшего. В какие города России стоит отправиться ради вкусных даров природы?
Персики, Крым
Крымские персики считаются одними из самых сочных, сладких и вкусных во всей стране. Сезон фруктов начинается в конце июля, а заканчивается только в сентябре. Лучше всего покупать персики на рынке, ведь там получится поторговаться. Персиковые сады можно увидеть в степном Крыму, на Западном побережье. В некоторых отелях эти фрукты активно подают на шведском столе.
Яблоки, Тамбовская область
Город Мичуринск, который находится в Тамбовской области, не просто так называют яблочной столицей страны. Именно здесь ученый Иван Мичурин вывел более 300 сортов культуры. Эти яблоки признаны гастрономическим брендом, поэтому ради них едут со всей России. В конце сентября в Мичуринске проходит фестиваль яблок.
Виноград, Дагестан
"Дагестанский виноград считается эталонным среди остальных, ведь здесь для него созданы все условия. Близость Каспийского моря обеспечивает смягчение континентального климата. Среднегодовая температура здесь 13-13,5 градусов, она является идеальной. Здесь отлично прижились как белые, так и красные сорта", - сообщает "Ассоциация Туроператоров".
Черника, Средняя полоса
Черника растет в хвойных лесах от Калининградской области до Хабаровского края. Сезон приходится на июль-сентябрь. Можно купить ягоды на рынках, но лучше всего отправиться за ними в лес. Так получится совместить прогулку со сбором черники.
Опыт автора
"Я пробовала персики в Крыму, после чего не могу есть эти фрукты где-то в другом месте. Такой сладости, сочности персиков не встретить в магазинах и других областях страны. Обязательно вернусь сюда еще раз", - рассказала Полина Аксенова.
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