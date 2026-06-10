Городовой / Полезное / Где в России попробовать самые вкусные фрукты и ягоды - захочется есть тоннами: сюда едут со всей страны
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Отпуск будет испорчен: какие пляжи Сочи лучше обходить стороной - слишком много недостатков Полезное
От вожатого до косметолога: кому в Петербурге заплатят 300 тысяч, а кому — первые 16 Новости Петербурга
Не голубцы и не котлеты: готовлю капустные конвертики с мясом, которые покорили всю семью Полезное
Нейросети, 1С и «человечные» правила: как петербурженки до 35 лет меняют жизнь за счет государства Новости Петербурга
34 небольших гастрокорнера и один ресторан: на пятом этаже «Невский центр» вырастет гастрохаб на 600 мест Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Где в России попробовать самые вкусные фрукты и ягоды - захочется есть тоннами: сюда едут со всей страны

Опубликовано: 10 июня 2026 08:15
 Проверено редакцией
Где в России попробовать самые вкусные фрукты и ягоды - захочется есть тоннами: сюда едут со всей страны
Где в России попробовать самые вкусные фрукты и ягоды - захочется есть тоннами: сюда едут со всей страны
Legion-Media
Названы локации с лучшими фруктами и ягодами

Летом наступает сезон фруктов и ягод, но качество этого товара в магазинах чаще всего оставляет желать лучшего. В какие города России стоит отправиться ради вкусных даров природы?

Персики, Крым

Legion-Media
Legion-Media

Крымские персики считаются одними из самых сочных, сладких и вкусных во всей стране. Сезон фруктов начинается в конце июля, а заканчивается только в сентябре. Лучше всего покупать персики на рынке, ведь там получится поторговаться. Персиковые сады можно увидеть в степном Крыму, на Западном побережье. В некоторых отелях эти фрукты активно подают на шведском столе.

Яблоки, Тамбовская область

Legion-Media
Legion-Media

Город Мичуринск, который находится в Тамбовской области, не просто так называют яблочной столицей страны. Именно здесь ученый Иван Мичурин вывел более 300 сортов культуры. Эти яблоки признаны гастрономическим брендом, поэтому ради них едут со всей России. В конце сентября в Мичуринске проходит фестиваль яблок.

Виноград, Дагестан

Legion-Media
Legion-Media

"Дагестанский виноград считается эталонным среди остальных, ведь здесь для него созданы все условия. Близость Каспийского моря обеспечивает смягчение континентального климата. Среднегодовая температура здесь 13-13,5 градусов, она является идеальной. Здесь отлично прижились как белые, так и красные сорта", - сообщает "Ассоциация Туроператоров".

Черника, Средняя полоса

Legion-Media
Legion-Media

Черника растет в хвойных лесах от Калининградской области до Хабаровского края. Сезон приходится на июль-сентябрь. Можно купить ягоды на рынках, но лучше всего отправиться за ними в лес. Так получится совместить прогулку со сбором черники.

Опыт автора

"Я пробовала персики в Крыму, после чего не могу есть эти фрукты где-то в другом месте. Такой сладости, сочности персиков не встретить в магазинах и других областях страны. Обязательно вернусь сюда еще раз", - рассказала Полина Аксенова.

Читайте также на портале "Городовой":

Какие продукты можно купить в Беларуси на 50 рублей.

Город России, который относится к труднодоступным.

В каком российском городе есть архитектура Бельгии и Италии.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью