Петербург на паузе: пока город отдыхает при +20, вспоминаем, как Нева прогревалась до рекордов южных морей

Июнь 2021 года в Петербурге официально признали самым жарким в истории наблюдений.

Лето в Петербурге решило сбавить обороты. На улице всего +20…+22 градуса. К тому же город накрыл крепкий западный ветер, который будет стихать только по ночам. Местами пройдут короткие дожди.

После зноя такая погода кажется спасением. Но еще свежи воспоминания о днях, когда Петербург буквально плавился под солнцем.

Рекорды 2010-го: когда ночи перестали быть прохладными

Многие помнят аномальный август 2010 года. Как рассказал в своем канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, тогда, 7 августа, город поставил абсолютный рекорд — термометры показали безумные +37,1 градуса.

Но самое интересное случилось на следующий день.

8 августа 2010 года вошло в историю как день с самой высокой среднесуточной температурой на тот момент — +30,1 градуса. Чтобы вы понимали: это среднее значение за все 24 часа.

Ночь была душной (+23 градуса), а днем солнце снова раскалило воздух до +33,7. Горожанам тогда было несладко: от жары не спасала даже близость залива, а из-за лесных пожаров в области в воздухе ощущался запах гари.

Как грелись наши прадедушки

Жара в Петербурге случалась и раньше, но она была другой. В XIX веке «жарким» считался день, когда средняя температура за сутки была +25…+26 градусов. Например, в 1893 году было +26.

В XX веке рекорды чуть подросли: в 1972 и 1985 годах средняя температура поднималась до +27,3. Но до планки в +30 градусов старый Петербург не дотягивал никогда. Все изменилось в наше время.

2021 год: самый жаркий июнь за всю историю

Настоящий шок случился три года назад. Июнь 2021 года в Петербурге официально признали самым жарким в истории наблюдений. В конце месяца город попал в «тепловой мешок».

Четыре дня подряд рекорды бились один за другим. Кульминация наступила 23 июня 2021 года. Тогда среднесуточная температура достигла +30,3 градуса.

Это абсолютный максимум за всю историю города. Днем жара перевалила за +35, а вода в Финском заливе прогрелась до +25 градусов — как на курортах Черного моря.

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