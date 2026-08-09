От смокингов до импровизаций: Игорь Бутман готовит бал в Петербурге для тех, кто любит джаз и классику

Санкт-Петербург скоро примерит на себя новую роль. Знаменитый саксофонист Игорь Бутман решил, что городу не хватает настоящего джазового бала, сообщают РИА Новости.
Это будет не просто концерт, а светское событие мирового уровня.
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Главная фишка будущего бала — в его необычном формате. Бутман хочет соединить на одной сцене то, что раньше казалось несовместимым.
В программе зазвучит не только привычный джаз, но и оперные арии, а также качественная популярная музыка.
Для этого планируют объединить целые оркестры и пригласить артистов самых разных жанров. По словам маэстро, такого эксперимента еще не проводил никто.
Это будет своего рода ответ знаменитому Венскому балу, но с петербургской душой и драйвовым ритмом.
Звездный тандем
Идея — это хорошо, но нужна команда. Игорь Бутман уже обсудил задумку с Ильдаром Абдразаковым. Это один из самых востребованных оперных певцов мира и худрук Михайловского театра.
Абдразаков задумку поддержал. Сейчас два мэтра изучают традиции классических балов, чтобы понять, как вписать в них современную энергетику.
Где и когда пройдет праздник?
Место выбирают под стать событию — роскошное и историческое. Сейчас рассматривают два варианта:
- Большой зал Филармонии имени Шостаковича. Это то самое здание Дворянского собрания, где когда-то и гремели самые пышные балы империи.
- Михайловский театр. Одно из самых красивых и статусных мест города.
Что касается сроков, первый такой бал планируют провести летом 2027 года. Он станет «бриллиантом» в короне Санкт-Петербургского международного джазового фестиваля.
Хотя первые наработки мы можем увидеть уже в следующем году.
Джаз в Петербурге сейчас переживает настоящий бум. Судите сами: в этом году городской джазовый фестиваль посетили рекордные 210 тысяч человек. Это больше, чем население многих городов!
Люди соскучились по красивым праздникам и качественной живой музыке. Учитывая поддержку властей и опыт фонда Игоря Бутмана, джазовый бал имеет все шансы стать новой визитной карточкой Северной столицы.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Бутман выбирает между Москвой и Петербургом для создания школы будущего.