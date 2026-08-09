Лечо от мамы: зимой баночка этой вкуснейшей закуски станет настоящим хитом

Простой и быстрый рецепт лечо из перцев и помидоров — заготовка, которая согревает зимой и напоминает о лете. Всего 20 минут варки — и витаминная закуска готова к хранению до весны.

Август — время, когда на грядках созревает основной урожай перцев и томатов. Именно сейчас наступает идеальный момент для приготовления лечо — классической овощной заготовки, которая в холодные месяцы напоминает о лете и снабжает организм витаминами. Рецепт, проверенный несколькими поколениями, не требует сложных ингредиентов или кулинарных навыков, пишет ИА UssurMedia.

Ингредиенты для классического лечо

Для приготовления понадобится минимальный набор продуктов, которые найдутся в любом доме. Все пропорции рассчитаны на одну порцию, которая даёт 2–3 пол-литровые банки готовой закуски:

перец сладкий — 1 кг;

помидоры — 1,5 кг;

соль — 1 столовая ложка;

сахар — 100 г;

масло растительное — 50 мл;

уксус 9% — 25 мл.

Важно выбирать мясистые, спелые помидоры — они дадут нужную консистенцию и насыщенный вкус. Перец лучше брать ярких цветов: красный, жёлтый или оранжевый — так заготовка будет выглядеть аппетитнее.

Пошаговый процесс приготовления

Технология варки лечо проста и не требует постоянного контроля. Весь процесс занимает около получаса, а результат сохраняется до самой весны:

Овощи тщательно моют. Помидоры пропускают через блендер или мясорубку — должна получиться однородная томатная масса без крупных кусочков. Перец нарезают крупными кубиками или дольками: так он сохранит текстуру и будет чувствоваться в готовом блюде. В кастрюлю выкладывают томатное пюре, нарезанный перец, добавляют соль, сахар и растительное масло. Всё перемешивают, ставят на огонь и доводят до кипения. После закипания варят на медленном огне 20 минут, периодически помешивая, чтобы масса не пригорела. Уксус добавляют за 5 минут до окончания варки — он выступает консервантом и придаёт лёгкую кислинку. Готовое лечо разливают в стерилизованные банки, закатывают крышками, переворачивают и укутывают до полного остывания.

Личный опыт автора

Первый раз я готовила лечо по маминому рецепту в студенчестве, когда снимала квартиру и впервые получила свой урожай перцев. Боялась, что ничего не получится, но мама по телефону проконтролировала каждый шаг. Банки открывали в декабре — вкус был точь-в-точь как из детства. Теперь варю лечо каждое лето по несколько порций и с гордостью угощаю друзей.

Вывод

Домашнее лечо — это вкусная и полезная альтернатива магазинным консервам. Рецепт прост, доступен и не требует дорогих продуктов, а результат превосходит ожидания. Заготовка хранится в кладовке всю зиму, и в любую минуту может стать гарниром к мясу или самостоятельной закуской.

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