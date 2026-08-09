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Новая «Волга» на дорогах Петербурга: почему кроссоверы победили седаны

Опубликовано: 9 августа 2026 11:49
 Проверено редакцией
Новая «Волга» на дорогах Петербурга: почему кроссоверы победили седаны
Новая «Волга» на дорогах Петербурга: почему кроссоверы победили седаны
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Седан С50 разошёлся тиражом семь автомобилей.

Легендарная марка «Волга» официально вернулась в строй. Пока старые фанаты спорят о дизайне, жители Петербурга уже вовсю голосуют рублем.

И, судя по свежим данным за июль 2026 года, классические седаны современному водителю не так уж и интересны.

Кроссоверы захватили рынок

Главный тренд этого лета — повальное увлечение кроссоверами. В Петербурге 85% покупателей новой «Волги» выбрали именно высокие машины.

Из 49 проданных в июле автомобилей, 42 — это модели К40 и К50, сообщает автор телеграм-канала AutoRun SPb Денис Гаврилов со ссылкой на Автостат.

На долю традиционного седана С50 пришлось всего 7 заказов. Похоже, мода на «директорские» баржи окончательно ушла в прошлое. Теперь в приоритете клиренс и практичность.

Какая модель самая популярная?

Если смотреть на статистику за всё лето (июнь и июль), в Петербурге купили 67 машин. Расклад по моделям выглядит так:

  • Volga К50 — бесспорный лидер (43% продаж). Это флагманский кроссовер, который выбирают за комфорт и статус.
  • Volga К40 — чуть отставший «младший брат» (39% продаж). Компактный городской вариант.
  • Volga С50 — седан (18%). Его берут либо верные фанаты классики, либо для корпоративных парков.

Что это за машины на самом деле?

Для тех, кто пропустил: современная «Волга» — это плод сотрудничества с восточными партнерами. За основу взяты модели китайского бренда Changan.

  • Под капотом у всех трех новинок стоит 1,5-литровый турбомотор на 150 лошадиных сил.
  • Коробка передач — современный 7-ступенчатый «робот».
  • Внутри: огромные экраны, камеры 360 градусов и зимний пакет.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Александрия приглашает отпраздновать 200 лет тишины и детства.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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