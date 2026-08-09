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Сантехники поставили точку: можно ли запускать стиральную машинку 2 раза подряд

Опубликовано: 9 августа 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Сантехники поставили точку: можно ли запускать стиральную машинку 2 раза подряд
фото legion-media
Главное — не превращать эксплуатацию в испытание на прочность

Кажется, что после стирки машинке обязательно нужен отдых, но на деле современные автоматы спокойно справляются с двумя циклами подряд. Производители закладывают в технику запас прочности, а сама стирка устроена так, что двигатель и другие узлы работают с паузами.

Когда перерыв всё-таки нужен

Если техника подаёт тревожные сигналы, паузу делать обязательно. К явным поводам остановиться относятся:

  • заметный нагрев корпуса, запах горячей пластмассы;
  • непривычный гул двигателя или рывки барабана;
  • ошибки на дисплее, проблемы со сливом или отжимом.

В таких случаях машинку отключают и вызывают мастера — продолжение стирки только усугубит поломку.

Чего точно стоит избегать

Самая частая ошибка — перегрузка барабана: мокрые вещи сильно утяжеляются, и нагрузка на двигатель и подшипники резко растёт. Ещё один риск — подключение через удлинитель или тройник: производители прямо предупреждают, что это грозит перегревом и даже пожаром. Лучше включать машину в исправную заземлённую розетку.

Вывод

Две стирки подряд для исправной машины — норма, а не перегруз. Но важно следить за состоянием техники, не забивать барабан до отказа и не экономить на правильном подключении. Разумная эксплуатация продлит срок службы автомата.

Личный опыт автора

Как-то запустила подряд две длинные программы при 90 градусах — корпус ощутимо нагрелся. Решила не рисковать и сделала паузу. Потом внимательнее стала следить за загрузкой и режимами. Теперь стараюсь чередовать интенсивные и короткие циклы — техника работает спокойнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, как превратить даже заттоптанные носки в почти новые.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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