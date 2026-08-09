Личный жетон и почетный круг: эрмитажный кот Манеж вернул в цирк на Фонтанке традицию 150-летней давности

В Санкт-Петербурге произошло по-настоящему доброе событие. Из знаменитых подвалов Эрмитажа в Большой Санкт-Петербургский цирк на Фонтанке переехал новый «сотрудник».
Кот по кличке Манеж официально сменил прописку, сообщают РИА Новости.
Это не просто переезд, а возвращение к старым традициям. Еще в XIX веке в цирке Чинизелли жил кот, который выходил на арену перед каждым представлением.
Артисты верили: если в здании живет кот — цирк будет процветать. В старом здании даже сохранились отпечатки кошачьих лап на одной из лестниц.
Почему именно Манеж?
Выбирать «кандидата» долго не пришлось. В Эрмитаже сразу указали на Манежа. Этот кот с детства обожал внимание, был очень шустрым и озорным.
Пока его собратья мирно спали среди труб, Манеж искал публику. На своей первой «прогулке» по настоящему цирковому манежу кот не растерялся.
Он смело прошел почетный круг, обнюхал все углы и вальяжно улегся на специально подготовленную для него красную бархатную подстилку. Кажется, парень нашел свое призвание.
Работа и «социальный пакет»
У Манежа в цирке будут важные обязанности. Его главная задача — следить, чтобы в здании не было грызунов. Но и условия жизни у него теперь королевские:
- Собственный домик для сна.
- Именной жетон на ошейнике.
- Лучший ветеринарный уход.
- Сбалансированное меню.
Интересно, что Эрмитаж просто так своих выпускников не бросает. Руководство цирка пообещало регулярно слать в музей отчеты: как кот ест, как спит и как проходит медосмотры.
Пушистая гвардия Петербурга
Для тех, кто не знает: эрмитажные коты — это настоящий символ города.
Их история началась еще в 1745 году, когда императрица Елизавета Петровна приказала привезти из Казани лучших котов-крысоловов для спасения дворца.
Интересный факт: Традиция прерывалась лишь однажды — в страшные годы блокады Ленинграда, когда в городе почти не осталось животных.
После войны в Ленинград специально завезли два вагона котов из Сибири (Тюмени и Омска), чтобы очистить город от крыс. Часть из тех «сибиряков» попала и в Эрмитаж.
Сегодня в музее «служат» около 50 котов. У них есть свой пресс-секретарь, праздник и тысячи фанатов по всему миру.
А теперь у них появился и свой «полномочный представитель» в самом сердце петербургского цирка.
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