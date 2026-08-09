Прощает ли Господь грехи: мудрый Омар Хайям дал ответ еще 10 веков назад — все сложнее, чем мы думаем

Мудрые цитаты иранского поэта

Пожалуй, на Земле нет человека, который не был бы знаком с персидским мудрецом Омаром Хайямом. Его философские четверостишия мгновенно находят отклик в душе каждого, кто прочел хотя бы одно из них.

Это вполне объяснимо, поскольку ученый, философ и поэт из Персии получил мировую известность благодаря глубокому пониманию мира и человеческой природы. Его наставления сохраняют актуальность даже спустя тысячелетие.

Мы приведем одно из четверостиший Омара Хайяма, посвященное покаянию.

«Что каяться? — решило Предвечное вчера. - Чтобы сегодня этак ты поступал с утра?" Решать, чем будешь завтра, бесплодная игра. Все «завтра» жизни нашей наметило «вчера»…

По мнению персидского мудреца, наше будущее определяется уже совершенными деяниями. Покаяние теряет смысл, если мы продолжаем совершать неблаговидные поступки.

Действительно, покаяние и исповедь должны быть искренними. Для Всевышнего важны не столько количество благих дел человека, сколько его стремление к добру или злу.

Воцерковленные люди утверждают, что покаяние будет принято Богом, если человек совершил неблаговидный поступок против своей воли, но его душа при этом искренне стремится к добру.

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