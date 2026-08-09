За сколько месяцев до истечения прав их обязательно нужно обновить: сроки и важные нюансы

Чтобы не рисковать, замену лучше оформить заранее

Многие автомобилисты слегка растерялись из‑за автоматического продления прав — казалось, будто срок действия увеличили всем подряд. На деле бонус в три года достался только тем, чьи права истекали с 2022 по 2025 год.

Например, если в документе стояла дата окончания 7 августа 2023 года, ездить по нему можно было до 6 августа 2026 года включительно.

Как не попасть на штраф

Главный ориентир — дата, проставленная в самих правах: именно накануне неё документ теряет силу. Езда с просроченным удостоверением приравнивается к управлению без прав — а это штраф от 5 до 15 тысяч рублей, отмечает источник.

Что учесть при замене

Вот на что стоит обратить внимание:

медицинская справка 003‑В/у — без неё не обойтись, а пройти врачей за день удаётся не всегда;

запись в ГИБДД или МФЦ — свободные слоты, особенно по выходным, разбирают быстро;

график МРЭО — нередко воскресенье и понедельник там нерабочие дни.

Вывод

Автопродление коснулось не всех, поэтому полагаться на него не стоит. Проще держать срок под контролем и обновлять права с запасом. Так получится избежать спешки и лишних нервов.

Личный опыт автора

Однажды чуть не пропустила дату — до конца оставалось две недели. Медкомиссию прошла только за три дня, а запись в ГИБДД нашлась лишь через месяц. В итоге успела буквально впритык. С тех пор ставлю напоминание за два месяца. Теперь оформление проходит спокойно, без суеты.

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