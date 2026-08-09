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Кабачки в августе больше не тушу и не закатываю в икру: 1 способ сохраняет нежный вкус и форму до самой весны

Опубликовано: 9 августа 2026 03:45
 Проверено редакцией
Кабачки в августе больше не тушу и не закатываю в икру: 1 способ сохраняет нежный вкус и форму до самой весны
Кабачки в августе больше не тушу и не закатываю в икру: 1 способ сохраняет нежный вкус и форму до самой весны
Городовой ру
Как заготовить кабачки на зиму

Летом кабачков много, а зимой они становятся дорогим деликатесом. Консервация и икра – классические способы, но заморозка сохраняет овощ почти свежим. Однако без знания тонкостей кабачок превращается в безвкусную кашицу. Секрет успеха – в правильной подготовке, которая сохраняет структуру и вкус продукта, пишет ИА SevastopolMedia.

Почему кабачок теряет форму при заморозке

Кабачок состоит из воды почти на 90 процентов. При стандартной заморозке кристаллы льда расширяются и разрывают клеточные стенки. После разморозки структура разрушается, и продукт теряет упругость. Решение проблемы – удалить лишнюю влагу и применить специальную технику обработки.

Три правила подготовки к заморозке

Выбирайте только плотные, зрелые экземпляры с твердой кожурой. Молодые овощи можно замораживать с кожурой, зрелые обязательно очищайте от семян и грубой оболочки. Нарезка имеет значение: оптимальная толщина кружков или кубиков – 1,5 сантиметра.

Ключевой этап – бланширование:

  • Опустите нарезанные кусочки в кипящую воду на 1-2 минуты.
  • Сразу переместите их в ледяную воду на 2-3 минуты для остановки нагрева.
  • Тщательно просушите на полотенце, удаляя всю влагу.

Для тертых кабачков важно использовать соль: посыпьте, оставьте на 15 минут и отожмите жидкость.

Финальная заморозка и использование

Разложите обсушенные кусочки на подносе с пергаментом в один слой. Отправьте в морозилку на 2-3 часа до твердого состояния, затем переложите в пакет, удалив воздух. Храните до 10 месяцев. Главное правило – не размораживайте перед готовкой, бросайте продукт прямо в суп, рагу или на сковороду.

Ранее "Городовой" рассказывал, как заготовить на зиму томаты.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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