Кабачки в августе больше не тушу и не закатываю в икру: 1 способ сохраняет нежный вкус и форму до самой весны

Летом кабачков много, а зимой они становятся дорогим деликатесом. Консервация и икра – классические способы, но заморозка сохраняет овощ почти свежим. Однако без знания тонкостей кабачок превращается в безвкусную кашицу. Секрет успеха – в правильной подготовке, которая сохраняет структуру и вкус продукта, пишет ИА SevastopolMedia.
Почему кабачок теряет форму при заморозке
Кабачок состоит из воды почти на 90 процентов. При стандартной заморозке кристаллы льда расширяются и разрывают клеточные стенки. После разморозки структура разрушается, и продукт теряет упругость. Решение проблемы – удалить лишнюю влагу и применить специальную технику обработки.
Три правила подготовки к заморозке
Выбирайте только плотные, зрелые экземпляры с твердой кожурой. Молодые овощи можно замораживать с кожурой, зрелые обязательно очищайте от семян и грубой оболочки. Нарезка имеет значение: оптимальная толщина кружков или кубиков – 1,5 сантиметра.
Ключевой этап – бланширование:
- Опустите нарезанные кусочки в кипящую воду на 1-2 минуты.
- Сразу переместите их в ледяную воду на 2-3 минуты для остановки нагрева.
- Тщательно просушите на полотенце, удаляя всю влагу.
Для тертых кабачков важно использовать соль: посыпьте, оставьте на 15 минут и отожмите жидкость.
Финальная заморозка и использование
Разложите обсушенные кусочки на подносе с пергаментом в один слой. Отправьте в морозилку на 2-3 часа до твердого состояния, затем переложите в пакет, удалив воздух. Храните до 10 месяцев. Главное правило – не размораживайте перед готовкой, бросайте продукт прямо в суп, рагу или на сковороду.
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