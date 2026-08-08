Городовой / Новости Петербурга / Помидоры в августе в банки не закатываю: 1 способ сохраняет упругость и свежий вкус до самой весны
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Без патента, руля и пиццы: Смольный дал бизнесу время перестроиться до 2027 года Новости Петербурга
Какие места в самолете нужно обходить стороной - комфортом там и не пахнет: табу для пассажиров со стажем Полезное
Худшая динамика в стране: Петербург вошел в тройку регионов с резким всплеском аварийности Новости Петербурга
Для буйного цветения лилий — обязательно: 2 стакана под куст — и на одном стебле по 10 бутонов Полезное
Олимпиадники на коммерции и стратегия «4-5 вузов»: из чего складывается реальный конкурс в Петербурге Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Туризм
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Помидоры в августе в банки не закатываю: 1 способ сохраняет упругость и свежий вкус до самой весны

Опубликовано: 8 августа 2026 02:25
 Проверено редакцией
Помидоры в августе в банки не закатываю: 1 способ сохраняет упругость и свежий вкус до самой весны
Помидоры в августе в банки не закатываю: 1 способ сохраняет упругость и свежий вкус до самой весны
Городовой ру
Альтернативный способ хранения томатов

Август дарит урожай, который хочется растянуть до весны. Но банки с рассолом — не единственный выход. Заморозка сохраняет натуральный вкус томатов без стерилизации и консервантов, пишет ИА Sevastopolmedia.

Почему холод выигрывает

Замороженные плоды не теряют кислоту и сладость, оставаясь самими собой в отличие от маринованных. Они не пахнут уксусом и не требуют дополнительных специй. Компактно лежат в камере до года при -18°C, освобождая кладовку от банок.

Как выбрать и подготовить

Берите плотные плоды без вмятин — лучше всего "сливку", черри или "кубань". Тщательно вымойте и обязательно высушите: вода превращается в лед и делает массу водянистой. Удалите плодоножку. Форма нарезки задает будущее блюда:

  1. кружочки (3–5 мм) — для пиццы и бутербродов;
  2. дольки или четвертинки — для рагу и супов;
  3. кубики — универсальный вариант для соусов и яичницы.

Главное правило

Никогда не складывайте нарезанные кусочки в пакет сразу. Сначала разложите их на плоском подносе с зазорами и заморозьте до твердого состояния (около 2 часов). Затем ссыпьте в контейнер. Так вы получите россыпные дольки, а не ледяную глыбу.

Как использовать

После оттаивания томаты становятся мягкими — не ждите от них хруста. Зато они идеальны для супов, рагу, соусов и запеканок. Кидайте их в кастрюлю прямо мерзлыми, без разморозки. Кожица легко снимается после варки — просто выловите ложкой.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова заморозила в прошлом году кубики перезревших «сливок». В январе добавила их в борщ — бульон стал насыщеннее, аромат стоял на всю кухню. А однажды кинула горсть в омлет — блюдо заиграло свежестью.

Ранее мы рассказывали, как правильно солить огурцы.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 17
🙏 1
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью