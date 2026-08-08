Помидоры в августе в банки не закатываю: 1 способ сохраняет упругость и свежий вкус до самой весны

Альтернативный способ хранения томатов

Август дарит урожай, который хочется растянуть до весны. Но банки с рассолом — не единственный выход. Заморозка сохраняет натуральный вкус томатов без стерилизации и консервантов, пишет ИА Sevastopolmedia.

Почему холод выигрывает

Замороженные плоды не теряют кислоту и сладость, оставаясь самими собой в отличие от маринованных. Они не пахнут уксусом и не требуют дополнительных специй. Компактно лежат в камере до года при -18°C, освобождая кладовку от банок.

Как выбрать и подготовить

Берите плотные плоды без вмятин — лучше всего "сливку", черри или "кубань". Тщательно вымойте и обязательно высушите: вода превращается в лед и делает массу водянистой. Удалите плодоножку. Форма нарезки задает будущее блюда:

кружочки (3–5 мм) — для пиццы и бутербродов; дольки или четвертинки — для рагу и супов; кубики — универсальный вариант для соусов и яичницы.

Главное правило

Никогда не складывайте нарезанные кусочки в пакет сразу. Сначала разложите их на плоском подносе с зазорами и заморозьте до твердого состояния (около 2 часов). Затем ссыпьте в контейнер. Так вы получите россыпные дольки, а не ледяную глыбу.

Как использовать

После оттаивания томаты становятся мягкими — не ждите от них хруста. Зато они идеальны для супов, рагу, соусов и запеканок. Кидайте их в кастрюлю прямо мерзлыми, без разморозки. Кожица легко снимается после варки — просто выловите ложкой.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова заморозила в прошлом году кубики перезревших «сливок». В январе добавила их в борщ — бульон стал насыщеннее, аромат стоял на всю кухню. А однажды кинула горсть в омлет — блюдо заиграло свежестью.

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