Квашу капусту только так - хрустит словно свежая: настолько вкусно, что съедается целыми банками

Квашеная капуста должна хрустеть. Это указывает на то, что она была приготовлена правильно. Сайт “Аймкук” поделился идеальным рецептом, в котором нет ничего лишнего.
Ингредиенты:
- белокочанная капуста - 2 кг;
- морковь - 1 штука;
- мед - 1 столовая ложка;
- соль - 2 столовые ложки;
- лавровый лист - 3 штуки;
- черный перец горошком - ½ чайной ложки.
Приготовление:
Капусту вымыть, после чего нашинковать мелкой соломкой. На это потребуется достаточно времени, но результат того стоит. Морковь очистить от кожуры, натереть на терке.
Выложить капусту и морковь в большую миску, помять ингредиенты руками. Хорошо перемешать, добавить лавровый лист и черный перец. Отдельно сделать рассол из 1 литра горячей воды, соли. Дать ему остыть, залить капусту и поставить сверху гнет. Оставить в таком виде на 4 дня.
Далее нужно переложить капусту в банку, в рассол добавить мед, размешать. Залить рассол в банку, закрыть крышкой и поставить в холодильник. После приготовления капуста остается хрустящей. Она без проблем хранится долгие месяцы.
Личный опыт
Пользуюсь этим рецептом каждый год, но капуста до зимы не лежит, так как съедается намного быстрее.
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