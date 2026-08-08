«Все равны как на подбор»: этот сорт огурцов никогда не перерастает, а плоды лишены горечи — не зеленцы, а загляденье

Гибрид огурцов «Пикулька F1» никогда не перерастает и обеспечивает стабильную урожайность в различных условиях выращивания. Этот гибрид пригоден для культивирования как в тепличных условиях, так и в открытом грунте.
Плоды отличаются равномерной формой и превосходными вкусовыми качествами, лишенными горечи. Их длина достигает 8 см, после чего рост прекращается.
Ключевым фактором успешной посадки «Пикульки F1» является правильная подготовка грядки. Необходимо уложить на дно траншеи ветки или крупную щепу. Далее следует слой биотоплива, состоящий из прошлогодней травы, листвы, сена или соломы, поверх которого размещается двухлетний навоз крупного рогатого скота. Завершающим этапом является укладка питательного грунта. При высадке огурцов желательно внесение триходермы.
Гибрид демонстрирует высокую устойчивость к продолжительным периодам засухи. Даже при посещении участка один раз в неделю возможно получение обильного урожая вкусных и хрустящих огурцов.
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