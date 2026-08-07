Два месяца без Цветочной и «замок» на Адмиралтейском: где в Петербурге не проехать до октября

Дорожники решили взяться за Петербург всерьез. С 9 по 11 августа вводится новая волна ограничений. В списке сразу семь районов, так что привычные маршруты точно придется пересмотреть.
Где «застрянем» надолго?
Больше всего не повезло тем, кто часто ездит через центр и промзоны. Набережную Адмиралтейского канала возле площади Труда закрыли почти до зимы — до 5 октября, сообщили в ГАТИ.
В Московском районе на два месяца (до 8 октября) ограничат движение по Цветочной улице. Это важная артерия для тех, кто объезжает заторы на Лиговском или Московском проспектах.
Главные очаги напряжения
Вот краткий гид по самым проблемным точкам, которые «покраснеют» на картах в ближайшие дни:
- Север города: на проспекте Непокоренных станет тесно. 9 августа закроют проезд на перекрестках с Гражданским и Кушелевской дорогой. В выходные (10–11 августа) сузят саму дорогу и улицу Бутлерова.
- Шушары и Московское шоссе: здесь и так вечные заторы, а с 10 по 23 августа проезжую часть сузят еще сильнее.
- Юго-запад: на Петергофском шоссе (в боковом проезде) ограничат движение на две недели — от улицы Катерников до Доблести.
- Центр: Аптекарский переулок (у Миллионной улицы) полностью перекроют на неделю с 11 августа.
Что происходит на КАД?
Самая сложная ситуация сейчас на севере кольцевой. В районе развязки с Левашовским шоссе и ЗСД полностью закрыли два съезда.
До 14 августа нельзя будет ни съехать с внешнего кольца на шоссе, ни выехать с него на КАД.
Почему так? Там идет масштабное расширение дороги. Северный участок КАД давно не справляется с потоком машин, поэтому его реконструируют до шести полос. К сожалению, без перекрытий это сделать невозможно.
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