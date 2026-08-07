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Сафари в пустыне ОАЭ - стоит ли потраченного времени: подробнее о самой популярной экскурсии

Опубликовано: 7 августа 2026 23:16
 Проверено редакцией
Сафари в пустыне ОАЭ - стоит ли потраченного времени: подробнее о самой популярной экскурсии
Сафари в пустыне ОАЭ - стоит ли потраченного времени: подробнее о самой популярной экскурсии
Legion-Media
Одной из самых популярных экскурсий в ОАЭ уже долгое время считается сафари в пустыне. Стоит ли это развлечение потраченного времени? Здесь важно учесть множество нюансов.

Что входит в сафари

Многое будет зависеть от организатора, но чаще всего программа будет выглядеть примерно одинаково. В сафари будет включен трансфер, поездка по барханам и дюнам, катание на верблюдах, остановки ради фотографий и бедуинского лагеря, ужин с арабскими блюдами, местные шоу. На это обычно уходит от 5 до 7 часов.

Какая часть сафари является самой интересной

“Опытный водитель специально снижает давление в шинах, чтобы автомобиль легче двигался по песку, а затем начинается настоящее путешествие по барханам: резкие подъемы, плавные спуски, повороты и ощущение, будто вы едете по огромным песчаным волнам. Кому-то это напоминает американские горки, кому-то — ралли по пустыне”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.

Когда лучше ехать

Идеальным временем станет вечер, так как именно тогда песок приобретает особенно красивый оттенок. Также можно выбрать и утреннее сафари. Днем слишком жарко, поэтому подобные развлечения не проводятся.

Что нужно взять с собой

В пустыне у вас обязательно должен быть головной убор, легкая одежда, солнцезащитные очки, закрытая обувь, телефон, вода.

Стоит ли посещать сафари

Если вы первый раз оказались в ОАЭ, то посетить экскурсию с катанием по дюнам точно стоит. Именно так можно будет понять, какой страна является на самом деле.

Важно

Нельзя выбирать самые дешевые варианты сафари, так как они точно не будут комфортными. Лучше один раз потратиться, но после вспоминать о поездке с неописуемым восторгом.

Ранее портал "Городовой" рассказал, к каким особенностям Армении не получится привыкнуть.

Автор:
Полина Аксенова
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