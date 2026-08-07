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2 ложки на губку — и стеклянные крышки сверкают, как алмаз: жир и нагар растворились

Опубликовано: 7 августа 2026 22:08
 Проверено редакцией
2 ложки на губку — и стеклянные крышки сверкают, как алмаз: жир и нагар растворились
2 ложки на губку — и стеклянные крышки сверкают, как алмаз: жир и нагар растворились
Legion-Media
Просто нанесите, оставьте и смойте — стекло снова прозрачное. Дешёвый и безопасный способ для идеальной чистоты на кухне.

Стеклянные крышки для кастрюль и сковородок — удобная вещь на любой кухне. Они жаропрочные, позволяют следить за процессом приготовления, не открывая посуду. Но со временем на них оседает жир, появляется налёт, который не смывается обычной губкой. Агрессивная бытовая химия часто оставляет разводы, а оттирать приходится долго и безрезультатно. Есть простой и доступный способ, который возвращает стеклу прозрачность и блеск без лишних затрат, пишет ИА MagadanMedia.

Лимонный сок против жирного налёта

Для очистки понадобится обычный лимон:

  1. Из него выжимают две столовые ложки сока.
  2. Наносят на губку и обильно протирают загрязнённую поверхность крышки.
  3. Сок оставляют на 30 минут, чтобы кислота успела растворить жировые отложения.
  4. Затем крышку ещё раз протирают губкой с двух сторон и промывают чистой водой.

Если под рукой нет сока, можно просто натереть стекло ломтиком лимона — эффект будет не хуже.

Почему это работает

Лимонная кислота — природный растворитель жира. Она расщепляет органические загрязнения, не повреждая поверхность и не оставляя царапин. В отличие от магазинных средств, лимон не содержит агрессивных компонентов, не имеет резкого запаха и безопасен для рук. После такой обработки стекло становится прозрачным, без разводов и следов нагара.

Личный опыт автора

Жир на стекле был старый, и я уже думала, что без химии не обойтись. Но через полчаса я просто протёрла крышку губкой — и она засияла, как новая. Теперь я использую этот метод для всех стеклянных поверхностей на кухне.

Вывод

Лимонный сок — доступное и эффективное средство для очистки стеклянных крышек от жира и нагара. Он не требует больших затрат, безопасен и справляется с загрязнениями не хуже дорогих средств.

Ранее мы рассказывали, как наточить ножи за 5 минут.

Автор:
Евгения Сухова
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