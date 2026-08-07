2 ложки на губку — и стеклянные крышки сверкают, как алмаз: жир и нагар растворились

Новости по теме

3 столовые ложки – и стеклянные крышки от кастрюль скрипят от чистоты: ни мутного налета, ни липкого жира – лайфхак

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Не уксус и не сок лимона: вот что добавляю в свеклу при тушении – борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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Никакого лука и жира: делаю котлеты из говядины сочными иначе - сок брызжет даже после остывания

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Не уксус и не сок лимона: добавляю это в свёклу — и получаю борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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Изюм и сухофрукты мою только так: диоксид серы, маслянистый налет и грязь сами отходят — ягоды прозрачнее стекла

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