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Мудрый Хайям назвал 6 главных грехов человека: они найдутся почти у каждого – проверьте себя, чтобы исправиться

Опубликовано: 7 августа 2026 21:16
 Проверено редакцией
Мудрый Хайям назвал 6 главных грехов человека: они найдутся почти у каждого – проверьте себя, чтобы исправиться
Мудрый Хайям назвал 6 главных грехов человека: они найдутся почти у каждого – проверьте себя, чтобы исправиться
Городовой ру
Цитаты мудрого Хайяма

Выдающийся персидский философ и поэт Омар Хайям тысячу лет назад сформулировал четкое и мудрое определение человеческих пороков. Великий мыслитель оставил потомкам своего рода «рейтинг» грехов, позволяющий каждому проанализировать негативные качества в собственном характере.

Эй, возникший из семени, вслушайся, друг: Есть губительных свойств и бесчестия круг. Избегай же бахвальства, стяжательства, спеси, Черной зависти, скупости, жадности рук!

В своих стихах Хайям объясняет, какие качества в человеке являются наиболее разрушительными. Это хвастовство, готовность на все ради материальной выгоды, высокомерие, зависть к чужому успеху, скупость и жадность. Эти пороки он сравнивает с бесчестием, которое лишает человека уважения и внутренне его опустошает.

Таким образом, Хайям подчеркивал, что истинная сила человека заключается в противоположных качествах — скромности, щедрости и искренности. Душевная чистота придает жизни смысл и гармонию.

Эти непреходящие истины особенно актуальны в современном мире, приобретая сегодня огромную значимость.

Ранее мы рассказали, как обрести внутреннюю гармонию.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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