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Как заправлять авто без очередей - есть лайфхаки: работают в любом городе России

Опубликовано: 7 августа 2026 20:23
 Проверено редакцией
Как заправлять авто без очередей - есть лайфхаки: работают в любом городе России
Как заправлять авто без очередей - есть лайфхаки: работают в любом городе России
Legion-Media
Ситуация с топливом в России улучшается, но некоторые сложности все равно сохраняются. Для того чтобы каждая заправка была комфортной, достаточно следовать нескольким правилам.

Автоэксперт Игорь Серов рассказал Радио-”КП”-Кубань о полезных советах, которые будут интересны каждому автовладельцу. Как заправляться без очередей?

Заправка за городом

Цены за городом могут быть выше, однако там практически не бывает очередей. Автоэксперт живет в Краснодарском крае, при этом заправляет автомобиль всегда на трассе, поэтому проблем с очередями практически не возникает.

Заправка в вечернее или ночное время

В такое время суток желающих заправить автомобиль меньше, чем утром или днем. Особенно это касается заправок, которые находятся вне города.

Выбор АЗС с высоким ценником

На таких заправках людей меньше в любое время суток, при этом подобное касается даже города. Такой способ лучше всего использовать в экстренных случаях, когда срочно нужно куда-то ехать.

Почему возникают очереди на заправках

“Стоит передо мной водитель, заправляет 5 или 10 литров, чтобы по горлышко залилось. И таких очень много! Понятно, что осушать полностью бак не стоит, это неправильно. Но когда есть даже полбака – этого в принципе достаточно. Зачем создавать лишний затор? Из-за таких водителей и собираются очереди. Заливать нужно 20-30 литров”, - сообщает автоэксперт.

Личный опыт

Я обратила внимание, что на АЗС, которые находятся за городом, людей намного меньше. Обычно на таких заправках не стою более 10 минут.

Ранее портал "Городовой" рассказал, что раздражает проводников в пассажирах.

Автор:
Полина Аксенова
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