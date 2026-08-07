70 минут ограничений каждый день: ремонт эскалаторов превратит вечер на «Чкаловской» в квест

Жителям Петроградской стороны придется набраться терпения. С 10 августа на станции метро «Чкаловская» начинается большой ремонт эскалаторов.
Это не просто «косметика», а капитальные работы, которые растянутся больше чем на два года.
Главное неудобство — вечерний час пик
Самое важное: станцию не закрывают полностью, но вход в неё ограничат.
По будням с 17:50 до 19:00 зайти на «Чкаловскую» будет сложно. В это время поток людей самый плотный, а рабочих эскалаторов станет меньше.
Если на платформе или в вестибюле соберется слишком много людей, вход могут перекрыть и в другое время. Так что лучше иметь запасной план.
Ремонт продлится до 16 декабря 2026 года.
Как объехать пробки
Если вы понимаете, что не успеваете зайти в метро до «часа икс», не паникуйте. Есть проверенные варианты, как добраться до соседних станций на автобусах:
- До «Спортивной»: прыгайте в автобус № 191.
- До «Петроградской»: туда едут автобусы № 1, 185 и 191.
Полезный совет
Заранее закладывайте лишние 15–20 минут на дорогу. Вечерняя Петроградка часто стоит в пробках, поэтому наземный транспорт может идти дольше обычного.
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