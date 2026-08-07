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70 минут ограничений каждый день: ремонт эскалаторов превратит вечер на «Чкаловской» в квест

Опубликовано: 7 августа 2026 19:27
 Проверено редакцией
70 минут ограничений каждый день: ремонт эскалаторов превратит вечер на «Чкаловской» в квест
70 минут ограничений каждый день: ремонт эскалаторов превратит вечер на «Чкаловской» в квест
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Вход в вестибюль будет ограничен в будни.

Жителям Петроградской стороны придется набраться терпения. С 10 августа на станции метро «Чкаловская» начинается большой ремонт эскалаторов.

Это не просто «косметика», а капитальные работы, которые растянутся больше чем на два года.

Главное неудобство — вечерний час пик

Самое важное: станцию не закрывают полностью, но вход в неё ограничат.

По будням с 17:50 до 19:00 зайти на «Чкаловскую» будет сложно. В это время поток людей самый плотный, а рабочих эскалаторов станет меньше.

Если на платформе или в вестибюле соберется слишком много людей, вход могут перекрыть и в другое время. Так что лучше иметь запасной план.

Ремонт продлится до 16 декабря 2026 года.

Как объехать пробки

Если вы понимаете, что не успеваете зайти в метро до «часа икс», не паникуйте. Есть проверенные варианты, как добраться до соседних станций на автобусах:

  1. До «Спортивной»: прыгайте в автобус № 191.
  2. До «Петроградской»: туда едут автобусы № 1, 185 и 191.

Полезный совет

Заранее закладывайте лишние 15–20 минут на дорогу. Вечерняя Петроградка часто стоит в пробках, поэтому наземный транспорт может идти дольше обычного.

Ранее «Городовой» рассказывал, как спасти Петербург от транспортного тупика.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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