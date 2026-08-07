Всплеск на 40%: в Петербурге и Ленобласти люди стали пропадать пугающе часто

Волонтёрам удалось найти живыми 320 человек.

Прошедший июль стал для питерского отряда «ЛизаАлерт» по-настоящему аномальным. И дело не в погоде.

Волонтеры буквально сбились с ног: количество заявок на поиск людей побило все рекорды прошлых лет.

Тревожная статистика

Цифры говорят сами за себя. За один месяц в Петербурге и Ленобласти пропало 447 человек. Для сравнения: в прошлом году за тот же период было 322 заявки, сообщает 78.ru.

Нагрузка на спасателей выросла почти в полтора раза.

К счастью, большинство историй закончились хорошо — 320 человек вернулись домой живыми. Но есть и печальные итоги: 23 человека погибли, а судьба еще 35 человек до сих пор неизвестна.

Важное напоминание для всех

Поисковики «ЛизаАлерт» не устают повторять: правила «трех суток» не существует! Если ваш близкий человек не вернулся домой и не выходит на связь — подавайте заявление в полицию и звоните волонтерам сразу.

Особенно это касается детей и стариков. В лесу или в большом городе счет идет на часы.

Если вы видели Нурмухаммеда или любого другого человека из сводок — не проходите мимо, позвоните по номеру 112 или на горячую линию отряда.

Возможно, именно ваш звонок спасет чью-то жизнь.

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